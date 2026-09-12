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ALERTA

Comissária choca ao fazer alerta nojento sobre comer em mesas do avião

Funcionária confessou que não recomenda passageiros a comerem nas mesas

Franciely Gomes
Por
As mesas dos aviões costumam ser utilizadas para comer
As mesas dos aviões costumam ser utilizadas para comer - Foto: Ilustratativa | Magnific

Uma comissária de bordo deu o que falar nas redes sociais após fazer uma confissão nojenta sobre as mesas dos aviões. Em um vídeo publicado em seu perfil do TikTok, a funcionária revelou que não recomenda aos passageiros que se alimentem no suporte.

“As pessoas trocam as fraldas dos filhos naquelas mesinhas de avião; é por isso que, como comissária de bordo, eu nunca como naquelas mesinhas, não coloco nada meu nelas”, disse ela.

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Identificada como Janae, ela explicou que mesmo que a limpeza seja feita frequentemente, algumas partículas de fezes ainda permanecem grudadas no compartimento de maneira indetectável.

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“Se for preciso, pego um saco de lixo e coloco sobre a superfície, porque mesmo limpando com lenços umedecidos com Lysol, a área precisa ficar úmida por 10 minutos para que seja realmente eficaz”, afirmou.

Por fim, ela criticou os pais que trocam as fraldas dos filhos nas mesas públicas. “Por que as pessoas fazem isso? Por que trocam as fraldas sujas dos filhos nas bandejas das mesas, onde as pessoas vão colocar suas coisas e comer? Porque não pensam”, concluiu.

Assista:

@abovethecrest Replying to @dariamorgendorffer1982 can confirm, people do in fact change their kids dirty diapers on the tray tables on the airplane.😭 ##travel##travelwithkids##flightattendant ♬ original sound - Janae’s Jumpseat
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avião higiene viagem

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