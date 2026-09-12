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CONFUSÃO

Homem é preso após ganhar loteria e negar dividir milhões com colegas

Aposta foi feita coletivamente entre os colegas

Franciely Gomes
Por
Bilhete premiado foi comprado pelo suspeito
Bilhete premiado foi comprado pelo suspeito - Foto: Ilustratativa | Magnific

Um homem foi preso após se recusar a dividir um prêmio de loteria com seus colegas em Hong Kong, na China. O suspeito, de 34 anos, pegou o bilhete premiado de HK$ 30 milhões, que equivale a 20 milhões de reais na cotação atual, e sumiu.

De acordo com o jornal South China Morning Post, a aposta foi feita de maneira conjunta por um grupo de 15 funcionários do Departamento de Higiene Alimentar e Ambiental (FEHD), porém o homem foi quem comprou o bilhete premiado e cadastrou sua conta bancária.

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Antes do resultado da aposta, os participantes haviam combinado de dividir o valor igualmente caso vencessem. No entanto, o suspeito se recusou a compartilhar o dinheiro e alegou que merecia uma parte maior do prêmio por ter organizado a compra dos bilhetes.

Indignado com a atitude do colega, um dos participantes da aposta denunciou o caso à polícia local na última quarta-feira, 9, explicando a situação. O caso está sob investigação e o homem passará por uma audiência de custódia para resolver a confusão.

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china loteria prisão

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