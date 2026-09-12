Influenciadora morre aos 24 anos por comer em excesso

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Chen Ziyi faleceu aos 24 anos de idade após sofrer uma parada cardíaca. Com milhões de seguidores nas redes sociais, a influenciadora ficou conhecida por gravar vídeo comendo grandes quantidades de comidas típicas da China, seu país de origem.

De acordo com os pais da jovem, seu falecimento aconteceu no dia 17 de agosto, mas eles decidiram divulgar a informação só agora, para preservar a memória e imagem da filha.

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Apesar de não haver informações sobre os detalhes envolvendo a causa da morte, Chen já havia revelado aos seguidores que estava sofrendo com uma queda acentuada em seus níveis de potássio, devido a ingestão excessiva de alimentos.

Em seu relato, ela contou que precisou ser hospitalizada por causa da condição, pois vomitava frequentemente após ingerir muita comida de uma única vez. “Embora ganhar dinheiro seja importante, a saúde deve sempre vir em primeiro lugar”, disse.

Dentre os alimentos ingeridos por Chen Ziyi nas transmissões ao vivo estavam camarões, caranguejos, polvos, hambúrgueres, frituras, macarrão apimentado, pizzas, doces e grandes porções de ovos em conserva, chegando a 70.

Prática comum na Ásia

Apesar de parecer inusitada para os brasileiros, a prática de ingerir quantidades exacerbadas de alimentos em uma única refeição é comum na Ásia. Chamada de Mukbang, a ação consiste em transmitir a si mesmo, seja me lives ao vivo ou vídeos gravados, comendo grandes quantidades de comida.

Esse tipo de conteúdo começou na Coreia do Sul e se espalhou por diversos países asiáticos, chegando até mesmo nos Estados Unidos, onde alguns criadores de conteúdo reproduzem a ação.

Na China, as autoridades chegaram a criar uma lei de proibição das gravações. Chamada de Lei de Combate ao Desperdício de Alimentos, ela foi sancionada em 2021 e proíbe a publicação e disseminação de conteúdo deste tipo.