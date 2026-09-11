EUA oferecem recompensa milionária por líderes da Al-Qaeda

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O governo dos Estados Unidos oferece recompensas de até US$ 10 milhões por informações que ajudem a localizar ou identificar oito integrantes apontados como líderes da Al-Qaeda.

O anúncio foi feito pelo Departamento de Estado nesta quinta-feira, 11, data que marca os 25 anos dos ataques terroristas de 11 de Setembro.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A oferta foi divulgada pelo programa Recompensas por Justiça, iniciativa do governo norte-americano voltada à obtenção de informações sobre pessoas envolvidas em atividades terroristas. Segundo o Departamento de Estado, os procurados ocupam posições de liderança na organização.

Bombing U.S. embassies. Attacking U.S. troops. Killing innocent civilians. Help stop these terrorists. Submit your tip. https://t.co/KbwxIUOxOW https://t.co/PRGpb35wL1 — Rewards for Justice (@RFJ_USA) September 11, 2026

Al-Qaeda é apontada como responsável pelos ataques

O anúncio ocorre no marco de uma das datas mais importantes da história recente dos Estados Unidos. Em 11 de setembro de 2001, integrantes da Al-Qaeda sequestraram aviões comerciais e realizaram uma série de ataques em território norte-americano.

As ações atingiram o World Trade Center, em Nova York, e o Pentágono, na Virgínia. Uma quarta aeronave caiu na Pensilvânia após passageiros e tripulantes tentarem retomar o controle do avião. Quase 3 mil pessoas morreram nos ataques.

EUA acusam grupo de atuar a partir do Irã

Na publicação que anunciou as recompensas, o Departamento de Estado afirmou que os oito integrantes são “líderes seniores da Al-Qaeda” e os acusou de utilizar o Irã como refúgio seguro para planejar ou executar ações violentas contra os Estados Unidos e países aliados.

O programa utilizou os ataques contra embaixadas norte-americanas, tropas dos EUA e civis como exemplos das ações atribuídas a integrantes da organização.

“Bombardeando embaixadas dos EUA. Atacando tropas americanas. Matando civis inocentes. Ajude a dissuadir esses terroristas. Envie sua denúncia”, afirmou o programa Recompensas por Justiça.

Denúncias podem garantir recompensa

As pessoas que fornecerem informações consideradas úteis pelas autoridades norte-americanas poderão receber uma recompensa financeira, de acordo com os critérios do programa.

O Departamento de Estado também informou que os denunciantes podem ser elegíveis para um programa de reassentamento, além do pagamento oferecido pelas informações.