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EUA oferecem recompensa milionária por líderes da Al-Qaeda

Recompensas foram anunciadas no aniversário de 25 anos dos ataques de 11 de setembro

Isabela Cardoso
Por
As Torres Gêmeas, alvo do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001
As Torres Gêmeas, alvo do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O governo dos Estados Unidos oferece recompensas de até US$ 10 milhões por informações que ajudem a localizar ou identificar oito integrantes apontados como líderes da Al-Qaeda.

O anúncio foi feito pelo Departamento de Estado nesta quinta-feira, 11, data que marca os 25 anos dos ataques terroristas de 11 de Setembro.

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A oferta foi divulgada pelo programa Recompensas por Justiça, iniciativa do governo norte-americano voltada à obtenção de informações sobre pessoas envolvidas em atividades terroristas. Segundo o Departamento de Estado, os procurados ocupam posições de liderança na organização.

Al-Qaeda é apontada como responsável pelos ataques

O anúncio ocorre no marco de uma das datas mais importantes da história recente dos Estados Unidos. Em 11 de setembro de 2001, integrantes da Al-Qaeda sequestraram aviões comerciais e realizaram uma série de ataques em território norte-americano.

As ações atingiram o World Trade Center, em Nova York, e o Pentágono, na Virgínia. Uma quarta aeronave caiu na Pensilvânia após passageiros e tripulantes tentarem retomar o controle do avião. Quase 3 mil pessoas morreram nos ataques.

EUA acusam grupo de atuar a partir do Irã

Na publicação que anunciou as recompensas, o Departamento de Estado afirmou que os oito integrantes são “líderes seniores da Al-Qaeda” e os acusou de utilizar o Irã como refúgio seguro para planejar ou executar ações violentas contra os Estados Unidos e países aliados.

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O programa utilizou os ataques contra embaixadas norte-americanas, tropas dos EUA e civis como exemplos das ações atribuídas a integrantes da organização.

“Bombardeando embaixadas dos EUA. Atacando tropas americanas. Matando civis inocentes. Ajude a dissuadir esses terroristas. Envie sua denúncia”, afirmou o programa Recompensas por Justiça.

Denúncias podem garantir recompensa

As pessoas que fornecerem informações consideradas úteis pelas autoridades norte-americanas poderão receber uma recompensa financeira, de acordo com os critérios do programa.

O Departamento de Estado também informou que os denunciantes podem ser elegíveis para um programa de reassentamento, além do pagamento oferecido pelas informações.

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Tags

11 de setembro Al-Qaeda estados unidos

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