Ataque de Israel contra Hezbollah provoca terremoto de magnitude 4,1

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Um ataque de Israel contra uma base subterrânea do Hezbollah no sul do Líbano provocou um terremoto de magnitude 4,1 nesta quinta-feira, 10, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O tremor ocorreu por volta das 18h08, no horário local, a uma profundidade de 10 quilômetros. Até o momento, não há relatos de danos materiais significativos ou vítimas relacionados ao abalo sísmico.

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Israel diz ter destruído base subterrânea

A Força de Defesa de Israel (IDF) informou que encontrou dezenas de foguetes, mísseis e drones de fabricação iraniana dentro das estruturas subterrâneas atingidas.

Segundo a corporação, a área também abrigava um centro de controle de operações, salas de munições e espaços de permanência para integrantes do Hezbollah.

“As forças do IDF continuarão a operar no espaço de segurança no sul do Líbano com o objetivo de remover ameaças e destruir infraestruturas de terror no espaço, e não permitirão que a organização terrorista Hezbollah prejudique os cidadãos do Estado de Israel”, afirmou a corporação nas redes sociais.

O porta-voz do IDF, Jabal All Taher, afirmou que todos os indivíduos que estavam na base subterrânea foram “eliminados ou fugiram”.

“Esta rede foi construída ao longo de duas décadas, com financiamento e orientação do regime de terror iraniano. Nos últimos meses, nossas forças cercaram a área e intensificaram a pressão sobre os túneis e os terroristas que se entrincheiraram neles”, declarou.

Netanyahu publica imagens do ataque

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicou no X imagens das explosões. “Destruímos esta noite o maior posto iraniano fora do Irã — os túneis de Ali Taha no Líbano. Completando a missão. Feliz Ano Novo”, escreveu o líder.

De acordo com os registros do USGS, o terremoto ocorreu pouco depois do ataque, no sul do Líbano. O órgão registrou magnitude 4,1 e profundidade de 10 quilômetros.