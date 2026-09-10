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TENSÃO NO CARIBE

VÍdeo: ataque dos EUA contra embarcação no Caribe deixa três mortos

Governo Trump disse que barco operava em rotas conhecidas de tráfico

Ane Catarine
Por
EUA atacam barco no Caribe
EUA atacam barco no Caribe - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Três pessoas morreram em um ataque do Exército dos Estados Unidos contra uma embarcação no Mar do Caribe, informou o governo de Donald Trump na madrugada desta quarta-feira, 9.

A ação é a mais recente de uma série de ofensivas que Washington afirma ter como alvo "narcoterroristas", mas que são condenadas por organizações de direitos humanos como possíveis execuções extrajudiciais.

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Segundo o Comando Sul dos Estados Unidos (SOUTHCOM), as forças americanas realizaram um "ataque cinético letal contra uma embarcação de alta velocidade que operava em rotas conhecidas de tráfico de drogas no Caribe".

Um vídeo da ação foi divulgado nas redes sociais.

Veja:

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Ataques são questionados

A legalidade das operações é questionada por especialistas e organizações de direitos humanos nos Estados Unidos e em outros países.

A Human Rights Watch, a Anistia Internacional e especialistas independentes da Organização das Nações Unidas (ONU) classificaram os ataques como execuções extrajudiciais ilegais.

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