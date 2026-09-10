VÍdeo: ataque dos EUA contra embarcação no Caribe deixa três mortos

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Três pessoas morreram em um ataque do Exército dos Estados Unidos contra uma embarcação no Mar do Caribe, informou o governo de Donald Trump na madrugada desta quarta-feira, 9.

A ação é a mais recente de uma série de ofensivas que Washington afirma ter como alvo "narcoterroristas", mas que são condenadas por organizações de direitos humanos como possíveis execuções extrajudiciais.

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Segundo o Comando Sul dos Estados Unidos (SOUTHCOM), as forças americanas realizaram um "ataque cinético letal contra uma embarcação de alta velocidade que operava em rotas conhecidas de tráfico de drogas no Caribe".

Um vídeo da ação foi divulgado nas redes sociais.

Veja:

On September 9, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement in… pic.twitter.com/B9Ec4bCepT — U.S. Southern Command (@Southcom) September 10, 2026

Ataques são questionados

A legalidade das operações é questionada por especialistas e organizações de direitos humanos nos Estados Unidos e em outros países.

A Human Rights Watch, a Anistia Internacional e especialistas independentes da Organização das Nações Unidas (ONU) classificaram os ataques como execuções extrajudiciais ilegais.