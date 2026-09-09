IA teria resolvido um dos Problemas do Milênio da matemática; entenda

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Um dos chamados Problemas do Milênio, que intriga matemáticos há quase um século, teria sido resolvido por uma inteligência artificial. O anúncio foi feito pela OpenAI na terça-feira, 8. As questões foram criadas para desafiar os matemáticos.

O problema resolvido é o chamado equação de Navier-Stokes, que questiona se o movimento suave de um fluido tridimensional pode sofrer uma ruptura.

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O Clay Mathematics Institute oferece US$ 1 milhão a quem conseguir resolver a questão.

Explicação

O sistema produziu uma prova analítica demonstrando que um fluido inicialmente suave e em repouso pode desenvolver uma singularidade em tempo finito, segundo a OpenAI.

Uma força suave é aplicada ao fluido, e sua energia permanece finita durante toda a dinâmica, desde o repouso até a formação da singularidade.

“Os termos das equações de Navier-Stokes que descrevem o movimento — aceleração, gradientes de pressão, transferência de momento e viscosidade — devem, simultaneamente, atingir valores elevados e cancelar-se de maneira precisa”, destaca a explicação.

Esse equilíbrio detalhado resulta em uma força externa suave, mesmo enquanto a velocidade do fluido cresce indefinidamente.

No entanto, o anúncio provocou uma polêmica após o matemático Tristan Buckmaster acusar a OpenAI de acelelar a tentativa de resolveu o enigma.

De acordo com ele, a empresa descobriu que Buckmaster e Levent Alpöge, pesquisador da Anthropic, concorrente da OpenAI, estavam prestes a conseguir o mesmo resultado.

Tristan Buckmaster questiona se a OpenAI teria tido acesso a parte de seu trabalho.

No total, são sete os Problemas do Milênio. O Navier-Stokes segue listado como não resolvido pelo Clay Mathematics Institute.