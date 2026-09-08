App do governo para substiuir WhatsApp é regulamentado; saiba como funciona

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A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) regulamentou, nesta terça-feira, 8, o uso do "Msg Gov", uma espécie de “WhatsApp” do Governo utilizado para comunicações sensíveis dentro do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin).

O aplicativo foi desenvolvido em solo brasileiro, na Universidade Federal do Ceará (UFC) e no Serpro.

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Qual a função do Msg Gov?

A proposta do Msg Gov é oferecer uma alternativa aos aplicativos de mensagens comerciais, como o WhatsApp, em comunicações governamentais consideradas sensíveis.

Como o aplicativo funciona?

A Abin informou que o aplicativo utiliza duas camadas de criptografia para proteger as mensagens.

Uma delas é comercial e outra é uma tecnologia criptográfica desenvolvida pelo próprio Estado brasileiro, aponta a agência.

A criptografia estatal é produzida pelo CEPESC (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações), unidade da Abin.

O regulamento classifica o Msg Gov como um "recurso criptográfico baseado em algoritmo de Estado", que é de uso exclusivo para o interesse de órgãos e entidades federais.

Como instalar e utilizar

De acordo com a Abin, a orientação é de que o Msg Gov seja majoritariamente utilizado em um celular corporativo destinado ao trabalho.

Vale ressaltar que, mesmo com essa recomendação, o uso em um aparelho pessoal não é proibido, porém depende de uma avaliação e autorização.

A norma afirma que instalar o app em celular particular ou de uso misto representa "risco adicional à segurança da informação estatal".

Para instalar, basta pesquisar o nome do aplicativo na loja de apps de seu respectivo celular, AppStore para iOS e PlayStore para Android.

Após isso, é necessário realizar o login utilizando o perfil do gov.br.

Aplicativo pode ser utilizado somente por servidores federais

Atualmente, o aplicativo do Msg Gov pode ser utilizado somente por servidores federais de órgãos que compõem o Sisbin.

Vale ressaltar que até é possível baixar o app nas lojas de aplicativos, como AppStore e PlayStore, porém é necessário que o login seja liberado.

De acordo com a Abin, a ferramenta está em fase de implementação, que está acontecendo em etapas para os servidores federais.

“A ideia inicial que levou ao desenvolvimento do Msg Gov foi prover comunicação segura para os membros do Sisbin. Sua ampliação para uso às demais pessoas depende de haver demanda do Governo Federal para tanto. Até o presente momento, não está prevista essa ampliação. Mas isso não é uma decisão da Abin, é do governo, e pode ser que no futuro seja revista”, informou a Abin em nota.