Robôs marcham em Varsóvia para exigir regras para a IA na Polônia; veja

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Uma cena digna de ficção científica movimentou as ruas de Varsóvia nesta segunda-feira, 7. Cerca de 30 robôs marcharam em círculo e agitaram bandeiras em frente ao Ministério de Assuntos Digitais da Polônia para exigir que o governo regulamente a inteligência artificial (IA) e limite o avanço descontrolado da automação no mercado de trabalho.

A manifestação foi promovida pela iniciativa "Democratismo", grupo que busca incentivar o debate público sobre o impacto das novas tecnologias nos empregos humanos, sobretudo nas funções cognitivas.

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Através de alto-falantes integrados às máquinas, o grupo entoou slogans como "Defendam os empregos", "Chegou a hora das regras" e "Não esperem, regulamentem".

O protesto utilizou a presença dos próprios robôs para demonstrar de forma visual e direta que a automação avançada deixou de ser uma promessa distante e já é parte do cotidiano.

"Os robôs aqui presentes devem mostrar que essa tecnologia já é uma realidade. Queremos destacar a potencial substituição de pessoas por robôs humanoides em trabalhos cognitivos", explicou o robô humanoide Agibot A3 em entrevista.

Robôs humanoides e quadrúpedes participam de manifestação - Foto: SERGEI GAPON/AFP

O organizador da ação, Grzegorz Kulis, enfatizou a urgência de criar barreiras legais antes que as demissões em massa se tornem inevitáveis.

Escudo protetor: A iniciativa pede diretrizes claras para conter a demissão de profissionais;

A iniciativa pede diretrizes claras para conter a demissão de profissionais; Foco no trabalho cognitivo: O alerta abrange desde tarefas operacionais até funções intelectuais;

O alerta abrange desde tarefas operacionais até funções intelectuais; Crescimento acelerado: A falta de limites pode gerar uma crise social no curto prazo.

Ministro foi ouvir reivindicações

A mobilização chamou a atenção do titular do Ministério de Assuntos Digitais, Krzysztof Gawkowski, que foi ao encontro dos organizadores para ouvir as reivindicações.

O ministro concordou com a complexidade do cenário e alertou para os perigos da ausência de marcos regulatórios robustos diante do avanço da robotização.

"Modelos de IA sem controle, implementados em humanoides que continuam evoluindo com o avanço da tecnologia, representam um problema grave", pontuou Gawkowski ao garantir atenção às pautas apresentadas pelo grupo.