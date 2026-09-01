Novas regras de segurança do PIX entram em vigor; veja o que muda

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As novas regras de segurança do PIX começaram a valer nesta terça-feira, 1, em todo o Brasil. A mudança altera o prazo para contestar uma devolução dada como fraudulenta pelo Mecanismo Especial de Devolução (MED).

Agora, o limite de tempo para as contestações de casos em que há suspeita do uso indevido da ferramenta do MED passa de 30 para 80 dias.

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Mudança íntegra do plano de reforço contra fraudes

O ajuste do sistema integra uma bateria de medidas adotadas pelo Banco Central do Brasil (BC) para reforçar o combate a fraudes e a recuperação de valores no sistema de pagamentos.

PIX ganho novo sistema de segurança - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Veja o que muda

A nova norma amplia o tempo disponível para questionar uma devolução feita pelo MED quando existir a suspeita de uma fraude feita pelo usuário que enviou o PIX e depois recebeu o dinheiro de volta por meio da ferramenta.

Quando isso acontece?

Um caso que exemplifica isso é quando um pagamento legítimo é contestado individualmente pelo pagador para tentar obter a devolução do dinheiro.

Com a mudança, agora, o recebedor original vai poder contar com um tempo maior para tentar contato com a instituição financeira e questionar o valor.

Banco Central altera normas do Pix - Foto: Divulgação

Como funciona o aumento do prazo para contestar o PIX?

A nova regra do MED passa a envolver dois prazos de 80 dias em duas situações diferentes.

O primeiro, que já existia, foca em quem envia um PIX em decorrência de uma fraude, golpe ou crime; assim, essa pessoa pode solicitar a abertura do mecanismo em até 80 dias depois da transação ser feita.

Agora, a novidade também trata do caminho inverso: caso o dinheiro seja devolvido pelo MED e houver uma suspeita de que o pagamento tenha utilizado a ferramenta de forma fraudulenta, o recebedor também terá um prazo de 80 dias, antes 30, para contestar a devolução.

Pix apresentou instabilidade - Foto: Agência Brasil

Ou seja, os períodos, mesmo que iguais, partem de operações diferentes:

Para a vítima que enviou o dinheiro a partir de uma fraude, os 80 dias são contados a partir da data do PIX original;

No caso de uma contestação de uma devolução dada como fraudulenta, a contagem passa a ser feita a partir da transação que devolveu os recursos.

O que acontece depois que uma contestação é feita?

Após uma possível fraude ser denunciada pelo usuário, a instituição financeira registra uma ocorrência no MED e inicia o procedimento previsto no Banco Central.

As instituições que receberam os pagamentos são notificadas e os valores disponíveis nas contas envolvidas podem ser congelados durante a investigação.

Na situação de fraudes, as instituições notificadas têm até sete dias para analisar as denúncias. Caso a ocorrência seja considerada procedente e a conta possua o dinheiro disponível, o processo segue para devolução dos valores.

A modalidade PIX é a mais famosa no Brasil atualmente - Foto: Bruno Peres | Agência Brasil

Além disso, o rastreamento ainda pode alcançar contas para as quais o dinheiro tenha sido transferido logo após o golpe, as chamadas “laranjas”.

Por esse motivo, o procedimento pode envolver mais de uma instituição financeira.

Já nos casos em que a suspeita se dá em uma devolução feita pelo próprio MED, o procedimento visa verificar se o pagador original obteve o dinheiro de volta de forma fraudulenta ou não.

Se a contestação for aceita, pode ser iniciado o processo para recuperar os recursos em favor do recebedor original.

O Pix é uma modalidade de pagamento exclusiva do Brasil - Foto: Ilustrativa | Magnific

O que é o MED (Mecanismo Especial de Devolução)?

O MED é um sistema de segurança feito exclusivamente para o PIX, criado pelo Banco Central para facilitar a recuperação de dinheiro em casos de fraudes, golpes ou crimes.

Vale ressaltar que a ferramenta não funciona como um cancelamento de transferência, ou seja, não pode ser utilizada quando um usuário:

se arrepende de ter comprado algo;

envia dinheiro para uma pessoa errada;

enfrenta um desacordo comercial sem indícios de fraude.

Vale ressaltar que o acionamento do MED não garante que o dinheiro será recuperado, visto que o resultado depende da análise das instituições financeiras e da disponibilidade de recursos nas contas envolvidas.