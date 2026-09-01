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APÓS CONDENAÇÃO

Eduardo Bolsonaro enfrenta novo julgamento decisivo no STF

Ex-deputado federal tinha recebido pena superior a 4 anos de prisão, em junho, pelo crime de coação

Yuri Abreu
Por
Ex-deputado Eduardo Bolsonaro
Ex-deputado Eduardo Bolsonaro - Foto: Reprodução/Flickr Eduardo Bolsonaro
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O Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar, entre os dias 11 e 18 de setembro, o recurso da defesa do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) contra a condenação do liberal pela atuação dele nos Estados Unidos.

Em junho, o "filho 03" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) havia recebido uma pena de quatro anos e dois meses de prisão — em regime inicialmente semiaberto — pelo crime de coação na tentativa de intimidar o Judiciário brasileiro e impedir a análise da trama golpista.

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Quem julgará o recurso?

O recurso será julgado pela Primeira Turma da corte, formada por Alexandre de Moraes — ministro da Corte que marcou a data do julgamento —, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.

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Pena dada a Eduardo Bolsonaro

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) amargou uma baixa, no dia 16 de junho, com o voto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para condená-lo pelo crime de coação no curso do processo — o futuro dele foi decidido por unanimidade na Primeira Turma da Corte.

Eduardo Bolsonaro foi condenado a quatro anos e dois meses de prisão e ao pagamento de 50 dias-multa — um dia-multa equivale a dois salários mínimos. A pena deverá começar a ser cumprida em regime semiaberto.

No entendimento de Moraes, que é relator do processo, o ex-parlamentar atuou para constranger ministros da Corte no exterior e interferir no andamento da Justiça.

Entre as medidas que levaram ao constrangimento, segundo o magistrado, estiveram:

  • as articulações do político com as autoridades dos Estados Unidos, incluindo o próprio Donald Trump;
  • defesa de sanções contra o STF e o Brasil, classificadas como grave ameaça às instituições judiciárias e ao governo brasileiro.
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Tags

Alexandre de Moraes eduardo bolsonaro estados unidos STF

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