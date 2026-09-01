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CRIME

Cantor gospel é morto após suspeita de importunação sexual

Artista foi assassinado pelo namorado da vítima

Franciely Gomes
Por
Cantor Luiz Carlos em um dos cultos
Cantor Luiz Carlos em um dos cultos - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um cantor gospel foi morto a facadas em Porto Ferreira, cidade de São Paulo. Identificado como Luiz Carlos da Silva, o artista de 42 anos foi esfaqueado pelo namorado de uma jovem, que alega ter sido vítima de importunação sexual por parte dele.

Em seu depoimento à polícia local, a adolescente de 17 anos contou que recebeu mensagens de cunho sexual enviadas por Luiz Carlos. Irritada com o ocorrido, ela e o namorado planejaram dar um susto no cantor, mas acabaram cometendo o assassinato.

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De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar de São Paulo, os agentes foram acionados para atender à ocorrência e encontraram Luiz morto. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos e o caso foi registrado como dano e homicídio.

No local, testemunhas relataram que viram o artista gospel ensanguentado e pedindo ajuda, desmaiando pouco tempo depois. Os dois suspeitos fugiram após o crime e não foram presos até o momento.

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Tags

cantor gospel HOMICÍDIO importunação sexual

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