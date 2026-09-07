IA é apontada como ameaça para a humanidade pela ONU

Siga o A TARDE no Google

A Organização das Nações Unidas (ONU) fez um alerta geral sobre a Inteligência Artificial (IA), nesta segunda-feira, 7. De acordo com o chefe de direitos humanos do órgão, Volker Turk, o uso frequente da IA pode representar uma ameaça para a humanidade.

A declaração foi feita durante a cerimônia do início do segundo mandato de Turk na ONU, em Genebra, na Suíça. Em seu discurso, ele garantiu estar preocupado com o futuro do avanço da IA, principalmente nos meios de trabalho.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Compartilho das preocupações de especialistas do setor de que a IA avançada possa representar um risco existencial para a humanidade. Estou aqui, hoje, apelando por um esforço total no sentido de implementar garantias inabaláveis ​​em relação à segurança da IA, antes que seja tarde demais”, disse.

Apesar do alerta, Turk não revelou os verdadeiros riscos da Inteligência Artificial, mas pediu que os países estejam atentos. “No mínimo, precisamos que os países que hospedam IA e aqueles envolvidos em suas cadeias de suprimentos se unam em torno de linhas vermelhas acordadas”, disparou.