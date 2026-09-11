Loteria sorteia R$ 1 bilhão neste sábado; saiba como participar

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A loteria americana Powerball, uma das principais do mundo, vai sortear R$ 1 bilhão neste sábado, 12, e brasileiros podem participar. As apostas são realizadas através da TheLotter, plataforma que possibilita a compra e bilhetes internacionais em qualquer lugar.

No total, serão cinco números sorteados e o apostador pode escolher uma dezena extra.

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Como apostar?

Para jogar, basta acessar o site através deste link, e escolher os números da sorte. Em seguida, um representante da TheLotter compra um bilhete físico nos Estados Unidos no nome do cliente e envia uma cópia digitalizada para a conta pessoal do apostador, comprovando a participação no sorteio.

O site tem tradução para português e atendimento ao cliente para tirar dúvidas 24h por dia e o pagamento pode ser realizado com diversos métodos, incluindo Pix.

Caso seja sorteado, o apostador será notificado imediatamente por e-mail e/ou SMS. Caso ganhe até US$ 600, o valor é transferido diretamente para a conta bancária, no entanto, se o valor for do prêmio máxmo, a TheLotter cobre as despesas da sua viagem até os Estados Unidos para recebimento do prêmio pessoalmente, com direito a suporte completo durante todo o processo.