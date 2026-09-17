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RANKING MUNDIAL

Hotéis brasileiros ficam entre os 50 melhores do mundo em 2026

Dois estabelecimento brasileiros conquistaram posições significativas no ranking

Franciely Gomes
Por
Registro do Hotel Rosewood São Paulo
Registro do Hotel Rosewood São Paulo - Foto: Reprodução | Booking

O Brasil voltou a performar bem nas listas mundiais. Dois hotéis brasileiros conquistaram posições significativas no ranking do The World's 50 Best Hotels 2026, que elege os melhores hotéis espalhados pelo mundo.

Ocupando a 6ª posição na lista está o Rosewood São Paulo, que também conquistou o título de Melhor Hotel da América do Sul. O local conta com 181 acomodações, entre quartos e suítes, além de seis bares e restaurantes.

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Já o 29º lugar da lista ficou com o Copacabana Palace, a Belmond Hotel, no Rio de Janeiro. Centenário, o hotel é a escolha certa dos famosos que visitam a cidade maravilhosa, com suítes que podem custar até R$ 10 mil por noite.

Em 2023, o Copacabana Palace foi quem recebeu o título de Melhor Hotel da América do Sul. Em 2026, ele disputou diretamente com o Rosewood, o outro representante brasileiro.

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Confira a lista completa dos melhores hotéis:

  1. Rosewood Hong Kong - Melhor Hotel da Ásia e do Mundo
  2. Capella Bangkok (Bangkok, Tailândia)
  3. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (Bangkok, Tailândia)
  4. Atlantis The Royal (Dubai, Emirados Árabes Unidos) - Melhor Hotel do Oriente Médio
  5. Passalacqua (Lago di Como, Itália) - Melhor Hotel da Europa
  6. Rosewood São Paulo (São Paulo, Brasil) - Melhor Hotel da América do Sul
  7. Mandarin Oriental Qianmen (Pequim, China)
  8. Upper House Hong Kong (Hong Kong)
  9. Chablé Yucatán (Chocholá, México) - Melhor Hotel da América do Norte
  10. Mandarin Oriental Bangkok (Bangkok, Tailândia)
  11. Aman Tokyo (Tóquio, Japão)
  12. Four Seasons Firenze (Florença, Itália)
  13. Claridge's (Londres, Reino Unido)
  14. Hôtel de Crillon (Paris, França)
  15. Jumeirah Marsa Al Arab (Dubai, Emirados Árabes Unidos)
  16. Capella Sydney (Sydney, Austrália) - Melhor Hotel da Oceania
  17. Raffles Singapure (Singapura)
  18. Casa Maria Luigia (Modena, Itália)
  19. Le Bristol (Paris, França)
  20. Cheval Blanc Paris (Paris, França)
  21. Desa Potato Head (Bali, Indonésia)
  22. San Ysidro Ranch (Montecito, Estados Unidos)
  23. One&Only Mandarina (Riviera Nayarit, México)
  24. Bvulgari Tokyo (Tóquio, Japão)
  25. Las Ventanas Al Paraiso, a Rosewood Resort (San José del Cabo, México)
  26. Royal Mansour (Marrakech, Marrocos) - Melhor Hotel da África
  27. Four Seasons Astir Palace (Atenas, Grécia)
  28. Raffles London at the Owo (Londres, Reino Unido)
  29. Copacabana Palace, a Belmond Hotel (Rio de Janeiro, Brasil)
  30. The Taj Mahal Palace (Mumbai, Índia)
  31. The Peninsula Istanbul (Istambul, Turquia)
  32. Bvlgari Roma (Roma, Itália)
  33. Patina Osaka (Osaka, Japão)
  34. Mount Nelson, a Belmond Hotel (Cidade do Cabo, África do Sul)
  35. Nihi Sumba (Sumba Island, Indonésia)
  36. Badrutt's Palace (St. Moritz, Suíça)
  37. Park Hyatt Kyoto (Quioto, Japão)
  38. Hôtel Du Couvent (Nice, França)
  39. Portrait Milano (Milão, Itália)
  40. Hôtel de Paris Monte-Carlo (Mônaco)
  41. Plaza Athénée (Paris, França)
  42. Hotel Sacher Vienna (Viena, Áustria)
  43. Estelle Manor (Oxfordshire, Reino Unido)
  44. Hotel Du Cap-Eden-Roc (Antibes, França)
  45. Amangiri (Canyon Point, Estados Unidos)
  46. The Peninsula Hong Kong (Hong Kong)
  47. Maroma, a Belmond Hotel (Riviera Maya, México)
  48. Aman Nai Lert (Bangkok, Tailândia)
  49. The Connaught (Londres, Reino Unido)
  50. San Domenico Palace, Taormina, A Four Seasons Hotel (Taormina, Itália)
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