RANKING MUNDIAL
Hotéis brasileiros ficam entre os 50 melhores do mundo em 2026
Dois estabelecimento brasileiros conquistaram posições significativas no ranking
O Brasil voltou a performar bem nas listas mundiais. Dois hotéis brasileiros conquistaram posições significativas no ranking do The World's 50 Best Hotels 2026, que elege os melhores hotéis espalhados pelo mundo.
Ocupando a 6ª posição na lista está o Rosewood São Paulo, que também conquistou o título de Melhor Hotel da América do Sul. O local conta com 181 acomodações, entre quartos e suítes, além de seis bares e restaurantes.
Já o 29º lugar da lista ficou com o Copacabana Palace, a Belmond Hotel, no Rio de Janeiro. Centenário, o hotel é a escolha certa dos famosos que visitam a cidade maravilhosa, com suítes que podem custar até R$ 10 mil por noite.
Em 2023, o Copacabana Palace foi quem recebeu o título de Melhor Hotel da América do Sul. Em 2026, ele disputou diretamente com o Rosewood, o outro representante brasileiro.
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Confira a lista completa dos melhores hotéis:
- Rosewood Hong Kong - Melhor Hotel da Ásia e do Mundo
- Capella Bangkok (Bangkok, Tailândia)
- Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (Bangkok, Tailândia)
- Atlantis The Royal (Dubai, Emirados Árabes Unidos) - Melhor Hotel do Oriente Médio
- Passalacqua (Lago di Como, Itália) - Melhor Hotel da Europa
- Rosewood São Paulo (São Paulo, Brasil) - Melhor Hotel da América do Sul
- Mandarin Oriental Qianmen (Pequim, China)
- Upper House Hong Kong (Hong Kong)
- Chablé Yucatán (Chocholá, México) - Melhor Hotel da América do Norte
- Mandarin Oriental Bangkok (Bangkok, Tailândia)
- Aman Tokyo (Tóquio, Japão)
- Four Seasons Firenze (Florença, Itália)
- Claridge's (Londres, Reino Unido)
- Hôtel de Crillon (Paris, França)
- Jumeirah Marsa Al Arab (Dubai, Emirados Árabes Unidos)
- Capella Sydney (Sydney, Austrália) - Melhor Hotel da Oceania
- Raffles Singapure (Singapura)
- Casa Maria Luigia (Modena, Itália)
- Le Bristol (Paris, França)
- Cheval Blanc Paris (Paris, França)
- Desa Potato Head (Bali, Indonésia)
- San Ysidro Ranch (Montecito, Estados Unidos)
- One&Only Mandarina (Riviera Nayarit, México)
- Bvulgari Tokyo (Tóquio, Japão)
- Las Ventanas Al Paraiso, a Rosewood Resort (San José del Cabo, México)
- Royal Mansour (Marrakech, Marrocos) - Melhor Hotel da África
- Four Seasons Astir Palace (Atenas, Grécia)
- Raffles London at the Owo (Londres, Reino Unido)
- Copacabana Palace, a Belmond Hotel (Rio de Janeiro, Brasil)
- The Taj Mahal Palace (Mumbai, Índia)
- The Peninsula Istanbul (Istambul, Turquia)
- Bvlgari Roma (Roma, Itália)
- Patina Osaka (Osaka, Japão)
- Mount Nelson, a Belmond Hotel (Cidade do Cabo, África do Sul)
- Nihi Sumba (Sumba Island, Indonésia)
- Badrutt's Palace (St. Moritz, Suíça)
- Park Hyatt Kyoto (Quioto, Japão)
- Hôtel Du Couvent (Nice, França)
- Portrait Milano (Milão, Itália)
- Hôtel de Paris Monte-Carlo (Mônaco)
- Plaza Athénée (Paris, França)
- Hotel Sacher Vienna (Viena, Áustria)
- Estelle Manor (Oxfordshire, Reino Unido)
- Hotel Du Cap-Eden-Roc (Antibes, França)
- Amangiri (Canyon Point, Estados Unidos)
- The Peninsula Hong Kong (Hong Kong)
- Maroma, a Belmond Hotel (Riviera Maya, México)
- Aman Nai Lert (Bangkok, Tailândia)
- The Connaught (Londres, Reino Unido)
- San Domenico Palace, Taormina, A Four Seasons Hotel (Taormina, Itália)