Conheça o paraíso escondido do litoral baiano que fica a 2h de Salvador

Quem procura um refúgio para desacelerar e se reconectar com a natureza encontra na Lagoa Aruá um dos cenários mais surpreendentes do Litoral Norte da Bahia. Localizada no município de Mata de São João, a cerca de 80 quilômetros de Salvador e a aproximadamente 10 quilômetros da vila de Praia do Forte, a região combina tranquilidade, paisagens naturais, atividades ao ar livre e opções de hospedagem para diferentes perfis de visitantes.

Inserida na Reserva Sapiranga, a Lagoa Aruá é considerada um verdadeiro santuário ambiental. O espaço abriga uma extensa área de Mata Atlântica secundária e integra uma região protegida que ultrapassa os 600 hectares, reunindo uma rica diversidade de espécies da fauna e da flora.

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Entre os animais que habitam o local estão preguiças, tamanduás, ouriços e diversas espécies de aves, além de serpentes e aranhas. Por estar dentro de uma Área de Proteção Ambiental (APA), a preservação do ecossistema é fundamental e os visitantes devem seguir as regras de conservação da área.

Natureza, esportes e tranquilidade

Além das trilhas e passeios de bicicleta, a lagoa se tornou um dos principais atrativos para quem gosta de atividades aquáticas. Em suas águas, é possível praticar modalidades como stand up paddle e caiaque.

O uso de embarcações motorizadas não é permitido, o que ajuda a preservar a tranquilidade do ambiente e a fauna local. O acesso à água pode ser feito mediante autorização por propriedades instaladas no entorno da lagoa ou por alguns dos pontos disponíveis ao público.

Um destino que já recebeu celebridades



Apesar de ainda ser pouco explorada pelo turismo de massa, a Lagoa Aruá recebe visitantes há décadas. A atividade turística na região começou a ganhar força há cerca de 40 anos com o trabalho do casal Nazareno e Monique, responsáveis pelo pioneiro Cabanas de Aruá.

O empreendimento foi uma das primeiras opções de hospedagem da região e também oferecia restaurante aos visitantes. Durante aproximadamente três décadas de funcionamento, o espaço se destacou por manter a proposta de integração com a natureza e preservação ambiental.

Nas décadas de 1980 e 1990, o local recebeu nomes conhecidos do cenário artístico nacional e internacional, como Bell Marques, Scheila Carvalho, Toni Garrido, da banda Cidade Negra, e Ron Wood, integrante dos Rolling Stones.

Após permanecer fechado por cerca de dez anos, o Cabanas de Aruá voltou a funcionar com nova gestão e estrutura renovada. Atualmente, oferece hospedagem, píer privativo sobre a água, equipamentos para pesca, caiaque e stand up paddle, além de um quiosque voltado para confraternizações.

Hospedagem de luxo em meio à mata



Nos últimos anos, a região passou a atrair novos investimentos voltados ao turismo de experiência. Entre eles está o Berilo de Aruá, considerado o primeiro glamping do Litoral Norte baiano.

A proposta une contato com a natureza e conforto. Os visitantes encontram acomodações equipadas com banheiras e ofurôs, além de serviços como café da manhã, almoço, jantar personalizado e massagens relaxantes.

O empreendimento também oferece atividades complementares na região, incluindo passeios de bicicleta, buggy e cavalo.

Além dos empreendimentos voltados ao turismo, a região também vem registrando o surgimento de condomínios, villages e residências para locação por temporada, ampliando as opções de hospedagem disponíveis para os visitantes.



Gastronomia à beira da lagoa

Para quem deseja aproveitar a culinária local, uma das opções é o Terroir do Axé, único restaurante instalado às margens da lagoa.

O espaço reúne restaurante, bar e adega, sendo bastante procurado pelos visitantes. Entre os pratos mais recomendados estão as moquecas, o filé mignon Axé, servido com molho de catupiry, arroz e fritas, e o filé mignon ao vinho acompanhado de baião de dois e aipim.

O local também disponibiliza atividades náuticas, incluindo bike aquática, stand up paddle e pedalinhos.

Outra alternativa gastronômica é o Recanto do Poeta. Embora não esteja localizado à beira da lagoa, o restaurante se tornou conhecido pela culinária baiana e pelas tradicionais moquecas.

Um dos pratos mais procurados da casa é o bolinho de peixe, preparado pelo casal responsável pelo estabelecimento. O espaço ainda carrega uma característica especial: as poesias de Adalton, morador da região que dá nome ao restaurante.

Como chegar à Lagoa Aruá

O acesso ao destino é feito pela BA-099, a Linha Verde. Partindo de Salvador, o motorista deve seguir em direção ao Litoral Norte até a região de Praia do Forte.

Após acessar o retorno indicado na rodovia, é necessário entrar na primeira via à direita e, logo em seguida, seguir pela primeira entrada à esquerda, continuando até chegar à lagoa.