TURISMO
Conheça o paraíso escondido do litoral baiano que fica a 2h de Salvador
Região na Reserva Sapiranga reúne lagoa, esportes aquáticos, gastronomia e hospedagens
Quem procura um refúgio para desacelerar e se reconectar com a natureza encontra na Lagoa Aruá um dos cenários mais surpreendentes do Litoral Norte da Bahia. Localizada no município de Mata de São João, a cerca de 80 quilômetros de Salvador e a aproximadamente 10 quilômetros da vila de Praia do Forte, a região combina tranquilidade, paisagens naturais, atividades ao ar livre e opções de hospedagem para diferentes perfis de visitantes.
Inserida na Reserva Sapiranga, a Lagoa Aruá é considerada um verdadeiro santuário ambiental. O espaço abriga uma extensa área de Mata Atlântica secundária e integra uma região protegida que ultrapassa os 600 hectares, reunindo uma rica diversidade de espécies da fauna e da flora.
Entre os animais que habitam o local estão preguiças, tamanduás, ouriços e diversas espécies de aves, além de serpentes e aranhas. Por estar dentro de uma Área de Proteção Ambiental (APA), a preservação do ecossistema é fundamental e os visitantes devem seguir as regras de conservação da área.
Natureza, esportes e tranquilidade
Além das trilhas e passeios de bicicleta, a lagoa se tornou um dos principais atrativos para quem gosta de atividades aquáticas. Em suas águas, é possível praticar modalidades como stand up paddle e caiaque.
O uso de embarcações motorizadas não é permitido, o que ajuda a preservar a tranquilidade do ambiente e a fauna local. O acesso à água pode ser feito mediante autorização por propriedades instaladas no entorno da lagoa ou por alguns dos pontos disponíveis ao público.
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Um destino que já recebeu celebridades
Apesar de ainda ser pouco explorada pelo turismo de massa, a Lagoa Aruá recebe visitantes há décadas. A atividade turística na região começou a ganhar força há cerca de 40 anos com o trabalho do casal Nazareno e Monique, responsáveis pelo pioneiro Cabanas de Aruá.
O empreendimento foi uma das primeiras opções de hospedagem da região e também oferecia restaurante aos visitantes. Durante aproximadamente três décadas de funcionamento, o espaço se destacou por manter a proposta de integração com a natureza e preservação ambiental.
Nas décadas de 1980 e 1990, o local recebeu nomes conhecidos do cenário artístico nacional e internacional, como Bell Marques, Scheila Carvalho, Toni Garrido, da banda Cidade Negra, e Ron Wood, integrante dos Rolling Stones.
Após permanecer fechado por cerca de dez anos, o Cabanas de Aruá voltou a funcionar com nova gestão e estrutura renovada. Atualmente, oferece hospedagem, píer privativo sobre a água, equipamentos para pesca, caiaque e stand up paddle, além de um quiosque voltado para confraternizações.
Hospedagem de luxo em meio à mata
Nos últimos anos, a região passou a atrair novos investimentos voltados ao turismo de experiência. Entre eles está o Berilo de Aruá, considerado o primeiro glamping do Litoral Norte baiano.
A proposta une contato com a natureza e conforto. Os visitantes encontram acomodações equipadas com banheiras e ofurôs, além de serviços como café da manhã, almoço, jantar personalizado e massagens relaxantes.
O empreendimento também oferece atividades complementares na região, incluindo passeios de bicicleta, buggy e cavalo.
Além dos empreendimentos voltados ao turismo, a região também vem registrando o surgimento de condomínios, villages e residências para locação por temporada, ampliando as opções de hospedagem disponíveis para os visitantes.
Gastronomia à beira da lagoa
Para quem deseja aproveitar a culinária local, uma das opções é o Terroir do Axé, único restaurante instalado às margens da lagoa.
O espaço reúne restaurante, bar e adega, sendo bastante procurado pelos visitantes. Entre os pratos mais recomendados estão as moquecas, o filé mignon Axé, servido com molho de catupiry, arroz e fritas, e o filé mignon ao vinho acompanhado de baião de dois e aipim.
O local também disponibiliza atividades náuticas, incluindo bike aquática, stand up paddle e pedalinhos.
Outra alternativa gastronômica é o Recanto do Poeta. Embora não esteja localizado à beira da lagoa, o restaurante se tornou conhecido pela culinária baiana e pelas tradicionais moquecas.
Um dos pratos mais procurados da casa é o bolinho de peixe, preparado pelo casal responsável pelo estabelecimento. O espaço ainda carrega uma característica especial: as poesias de Adalton, morador da região que dá nome ao restaurante.
Como chegar à Lagoa Aruá
O acesso ao destino é feito pela BA-099, a Linha Verde. Partindo de Salvador, o motorista deve seguir em direção ao Litoral Norte até a região de Praia do Forte.
Após acessar o retorno indicado na rodovia, é necessário entrar na primeira via à direita e, logo em seguida, seguir pela primeira entrada à esquerda, continuando até chegar à lagoa.