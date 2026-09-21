Paraíso na Bahia proíbe circulação de carros para preservar cenário

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Um dos destinos mais procurados na Bahia durante a alta temporada, a cidade de Caraíva, distrito de Porto Seguro, conta com uma regra inusitada de preservação. A vila proíbe a circulação de carros e outros veículos motorizados em suas ruas, que são cobertas de areia.

A determinação é implementada principalmente no ponto em que o rio encontra o mar, na Costa do Descobrimento. O local não é asfaltado e mantém um caminho de areia fofa durante toda a costa, fazendo com que os visitantes deixem os veículos pára trás, em Nova Caraíva, e atravessem o local em pequenas canoas.

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A região também conta com casas simples e construções baixas, preservando a identidade natural. Além de uma iluminação pública discreta, com fiação subterrânea, reforçando o aspecto rústico.

Reconhecimento do IPHAN

Fundada aproximadamente em 1530, a vila de Caraíva é uma das mais antigas do Brasil. Sua variedade de fauna e flora chamam a atenção de órgãos protetores e da própria Secretaria de Turismo da Bahia.

Atualmente, seus sítios históricos são reconhecidos e protegidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Principais pontos de Caraíva

Dentre os principais pontos turísticos de Caraíva estão: