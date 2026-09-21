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SEM CARROS

Paraíso na Bahia proíbe circulação de carros para preservar cenário

Veículos motorizados não são autorizados na região

Franciely Gomes
Por
Caraíva é famosa por sua beleza natural
Caraíva é famosa por sua beleza natural - Foto: João Cordeiro | Prefeitura Porto Seguro

Um dos destinos mais procurados na Bahia durante a alta temporada, a cidade de Caraíva, distrito de Porto Seguro, conta com uma regra inusitada de preservação. A vila proíbe a circulação de carros e outros veículos motorizados em suas ruas, que são cobertas de areia.

A determinação é implementada principalmente no ponto em que o rio encontra o mar, na Costa do Descobrimento. O local não é asfaltado e mantém um caminho de areia fofa durante toda a costa, fazendo com que os visitantes deixem os veículos pára trás, em Nova Caraíva, e atravessem o local em pequenas canoas.

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A região também conta com casas simples e construções baixas, preservando a identidade natural. Além de uma iluminação pública discreta, com fiação subterrânea, reforçando o aspecto rústico.

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Reconhecimento do IPHAN

Fundada aproximadamente em 1530, a vila de Caraíva é uma das mais antigas do Brasil. Sua variedade de fauna e flora chamam a atenção de órgãos protetores e da própria Secretaria de Turismo da Bahia.

Atualmente, seus sítios históricos são reconhecidos e protegidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Principais pontos de Caraíva

Dentre os principais pontos turísticos de Caraíva estão:

  • Rio Caraíva: ideal para banhos tranquilos e opção para acompanhar o pôr do sol
  • Praia de Caraíva: local que reúne o encontro entre as águas doces do rio e o mar
  • Praia do Satu: reúne piscinas naturais e falésias de diferentes tonalidades
  • Reserva Pataxó Porto do Boi: centro indígena que abriga elementos culturais como rituais, pinturas e trilhas regionais
  • Forró do Ouriço: espaço tradicional para quem curte xote, frequentado por nativos e turistas
  • Beco da Lua: rua com opções gastronômicas e manifestações culturais
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Bahia caraíva Turismo

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