SEM CARROS
Paraíso na Bahia proíbe circulação de carros para preservar cenário
Veículos motorizados não são autorizados na região
Um dos destinos mais procurados na Bahia durante a alta temporada, a cidade de Caraíva, distrito de Porto Seguro, conta com uma regra inusitada de preservação. A vila proíbe a circulação de carros e outros veículos motorizados em suas ruas, que são cobertas de areia.
A determinação é implementada principalmente no ponto em que o rio encontra o mar, na Costa do Descobrimento. O local não é asfaltado e mantém um caminho de areia fofa durante toda a costa, fazendo com que os visitantes deixem os veículos pára trás, em Nova Caraíva, e atravessem o local em pequenas canoas.
A região também conta com casas simples e construções baixas, preservando a identidade natural. Além de uma iluminação pública discreta, com fiação subterrânea, reforçando o aspecto rústico.
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Reconhecimento do IPHAN
Fundada aproximadamente em 1530, a vila de Caraíva é uma das mais antigas do Brasil. Sua variedade de fauna e flora chamam a atenção de órgãos protetores e da própria Secretaria de Turismo da Bahia.
Atualmente, seus sítios históricos são reconhecidos e protegidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Principais pontos de Caraíva
Dentre os principais pontos turísticos de Caraíva estão:
- Rio Caraíva: ideal para banhos tranquilos e opção para acompanhar o pôr do sol
- Praia de Caraíva: local que reúne o encontro entre as águas doces do rio e o mar
- Praia do Satu: reúne piscinas naturais e falésias de diferentes tonalidades
- Reserva Pataxó Porto do Boi: centro indígena que abriga elementos culturais como rituais, pinturas e trilhas regionais
- Forró do Ouriço: espaço tradicional para quem curte xote, frequentado por nativos e turistas
- Beco da Lua: rua com opções gastronômicas e manifestações culturais