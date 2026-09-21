Praia famosa da Bahia voltará a ter Réveillon com shows abertos ao público

Após anos sem shows durante o Réveillon, a Segunda Praia de Morro de São Paulo vai voltar a ter atrações musicais na festa da virada 2026/2027. A retomada da programação foi revelada pelo secretário de Turismo de Cairu, Cláudio Brito, em entrevista ao portal A TARDE.

A novidade faz parte da estratégia do município para fortalecer o calendário turístico do arquipélago durante a temporada de primavera e verão, período de maior movimentação em destinos como Morro de São Paulo e Boipeba.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo Brito, apesar do grande fluxo de visitantes durante a virada do ano, a Segunda Praia, uma das áreas mais movimentadas de Morro de São Paulo, deixou de receber atrações musicais de Réveillon nos últimos anos.

“Nós recebemos aqui um número muito grande de turistas no Réveillon, só que há muitos anos não temos nenhuma atração musical na Segunda Praia, que é onde tem o maior movimento. E este ano nós tivemos a iniciativa de resgatar o Réveillon de Morro. Então, teremos atrações no nosso Réveillon de Morro”, afirmou o secretário.

Ressaca de Morro também será retomada

Além da programação de fim de ano, outra festa tradicional deve retornar ao calendário de Morro de São Paulo: a Ressaca, realizada após o Carnaval.

De acordo com Cláudio Brito, o evento foi criado há anos pelo cantor André Lelis, mas deixou de ser realizado. A expectativa da Secretaria de Turismo é promover novamente a festa em 2027.

“Vamos retornar a Ressaca de Morro de São Paulo. A Ressaca de Morro de São Paulo foi criada há anos por André Lelis e também ficou sem nenhum evento. E este ano nós deveremos retornar aí o Réveillon e a Ressaca do Carnaval de Morro de São Paulo”, contou.

Expectativa para alta temporada

As retomadas acontecem em meio a uma expectativa positiva do município para a próxima alta temporada. Segundo o secretário, Cairu vem intensificando as ações de promoção dos destinos e espera uma das melhores temporadas de primavera-verão dos últimos anos.

O arquipélago recebe visitantes brasileiros e estrangeiros. Entre os turistas nacionais, Brito destacou o crescimento da presença de paulistas e mineiros.

“A nível nacional, o nosso público paulista, o nosso público mineiro tem crescido cada vez mais, então nós esperamos a nossa temporada primavera-verão sendo uma das melhores dos últimos anos”, disse.

Morro de São Paulo integra o arquipélago de Cairu, que também abriga Boipeba. Os dois destinos ganharam uma nova estratégia conjunta de promoção turística, apresentada pela Associação Comercial e Empresarial de Cairu (ACEC).