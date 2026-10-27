OSBA se junta à JAM no MAM em concerto com jazz em Salvador

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A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) volta à programação da JAM no MAM neste sábado, 31, em Salvador, com um concerto que aproxima música sinfônica, jazz e improvisação.

A apresentação começa às 18h, na Praça Maestro Letieres Leite, no Solar do Unhão, com 49 músicos sob regência do maestro Carlos Prazeres. Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 40, e o espetáculo também terá transmissão ao vivo pelo YouTube.

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O encontro reúne diferentes formações e linguagens musicais em uma apresentação que dialoga com a proposta da JAM no MAM, projeto dedicado à música instrumental e à experimentação sonora.

A programação presencial começa com o concerto da OSBA e continua com uma jam session conduzida pela Geleia Solar, banda residente do projeto.

Concerto reúne jazz, música sinfônica e repertório brasileiro

O repertório da apresentação inclui a Suite for Chamber Orchestra and Jazz Piano Trio, do compositor francês Claude Bolling, obra que aproxima a formação camerística da linguagem do jazz.

A seleção também conta com Reisado a São José, de Raimundo Monte Santo, que recebe adaptação de Ivan Bastos e arranjo orquestral de Luiz Brasil.

A proposta coloca em diálogo diferentes matrizes musicais e explora as possibilidades da música instrumental, combinando composições e liberdade interpretativa.

Durante o concerto, o público também acompanha solos de Jessica Albuquerque, no contrabaixo; Lelê Villela, no piano; e Ivan Huol, na bateria.

JAM no MAM terá improvisação após apresentação da OSBA

Depois do concerto, a programação segue com a Geleia Solar, banda residente da JAM no MAM, em uma jam session.

Os músicos da OSBA que desejarem participar poderão se juntar à banda para improvisar e experimentar novas possibilidades musicais a partir do repertório proposto na hora.

A apresentação deste sábado marca o sexto encontro da orquestra com o projeto. A OSBA já participou da JAM no MAM em 2011, 2012, 2016, 2022 e 2024, em iniciativas que aproximam artistas de diferentes trajetórias e universos sonoros.

Apresentação terá transmissão ao vivo

Além do público que acompanhará o concerto presencialmente no Solar do Unhão, a apresentação poderá ser assistida pela internet, no canal da JAM no MAM no YouTube.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, com valores entre R$ 5 e R$ 40. O acesso ao local começa às 17h, uma hora antes do início da programação.

A classificação indicativa é livre. Crianças de até 2 anos não pagam ingresso.

Conheça a OSBA e a JAM no MAM

Criada em 1982, a Orquestra Sinfônica da Bahia é um corpo artístico público vinculado ao Teatro Castro Alves. Em abril de 2017, teve seu processo de publicização consolidado, com gestão assumida pela Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA), entidade sem fins lucrativos qualificada como Organização Social.

A orquestra é mantida com recursos diretos do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA) e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).

Já a JAM no MAM é um projeto da Huol Criações, com direção artística do músico Ivan Huol. A iniciativa conta com patrocínio da Petrobras, por meio do Ministério da Cultura e da Lei de Incentivo à Cultura, além de apoio institucional do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) e do Museu de Arte Moderna da Bahia.

JAM no MAM com OSBA e Geleia Solar