Bruno Reis defende Jorge e Mateus e detona boicote de artistas por política

O prefeito Bruno Reis se manifestou sobre a polêmica em torno dos cancelamentos dos shows da dupla sertaneja Jorge e Mateus em algumas cidades do Nordeste. Após anunciar a participação dos artistas na grade do Festival Virada Salvador 2027, o político afirmou que não pretende misturar posicionamentos com trabalho.

“Esse festival celebra a música, cultura e arte. Nunca, em nenhum momento, questão política foi critério para definição das apresentações. Até porque é ilegal utilizar este critério para definições de quem vai se apresentar”, disse ele durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 4.

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Ele também alegou que o Brasil é um país democratico e que as opiniões divergentes devem ser respeitadas. “Nós vivemos numa democracia, temos que respeitar as opiniões divergentes. Democracia é isso, ter a capacidade de conviver com quem pensa diferente do nosso pensamento”, disparou.

“A nossa grade de atrações, por si só, ela já se explica, porque contempla todos os estilos musicais, os mais diversos ritmos. Foi sempre este critério que nós utilizamos e vamos seguir utilizando”, completou.

Por fim, Bruno Reis confessou que não se considera nem de direita e nem esquerda. “Eu tenho dito e sempre disse isso: não sou prefeito nem de direita, nem de esquerda e esta briga não nos pertence”, disse.

“Vivemos num país livre e democrático. As pessoas podem e devem expressar sua opinião, assim como os artistas também têm o direito e cabe a nós respeitá-los, entender as suas posições e suas convicções, governando para todos e cumprindo o meu papel”, concluiu.

Relembre a polêmica

A declaração do prefeito de Salvador surgiu em meio ao cancelamento de dois shows de Jorge e Mateus, em Recife e Fortaleza, respectivamente. Os prefeitos das grandes capitais nordestinas anunciaram o encerramento do contrato com os artistas após a participação de Jorge na campanha de Flávio Bolsonaro (PL).

Durante as Eleições 2026, Jorge declarou apoio ao candidato derrotado, que perdeu a disputa para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, o famoso alega que não vota em políticos petistas.

Embora ele não tenha citado o Nordeste na gravação, a declaração causou raiva em diversos nordestinos, já que Lula venceu Flávio em todos os estados da região. Muitos internautas passaram a pedir o boicote da dupla, o que foi atendido por alguns prefeitos.