ADEUS, 2026
Ludmilla, Edson Gomes, Jorge e Mateus e +: confira atrações do Festival Virada Salvador 2027
Grade foi apresentada pela prefeitura nesta quarta-feira, 4
A trilha sonora para se despedir de 2026 já está preparada. A programação do Festival Virada Salvador 2027 foi anunciada nesta quarta-feira, 4, e promete cinco dias de evento, com mais de 100 horas de música, reunindo grandes nomes da música local e nacional.
Entre os destaques da seleção está a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, que se apresentará pela primeira vez no festival. Já a contagem regressiva para receber o novo ano ficará por conta de Ivete Sangalo.
Além da dupla, em clima de esquenta para o Carnaval, Ivete Sangalo e Bell Marques também vão animar o público. Ambos já haviam sido anunciados anteriormente, no entanto, é a primeira vez que Bell Marques participa do dia da virada.
O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis, pela vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, e pelo presidente da Saltur, Isaac Edington, durante evento na Casa de Espetáculos Letieres Leite, no Comércio.
Seguindo a tradição, a 12ª edição da Virada Salvador será realizada na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.
Na última edição, mais de 1 milhão de pessoas passaram pela arena. A expectativa da gestão municipal é repetir os sucessos já registrados.
Confira a programação completa do palco principal
A grade reúne atrações de diferentes estilos musicais, do axé ao eletrônico, passando pelo sertanejo e pelo pagode. Confira a programação:
Quarta-feira (30/12)
- Durval Lelys
- Pedro Sampaio
- Pablo
- Natanzinho Lima
- Tony Sales
Quinta-feira (31/12)
- Parangolé
- Jorge e Mateus
- Ivete Sangalo (Contagem da virada do ano)
- Dennis
- Bell Marques
Sexta-feira (01/01/2027)
- Timbalada
- Milsinho Toque dez
- Nattan
- Zé Vaqueiro
- Olodum
Sábado (02/01/2027)
- Benzadeus
- Léo Santana
- Ludmilla
- Zé Neto e Cristiano
- Xanddy Harmonia
Domingo (03/01/2027)
- Daniela Mercury
- É O Tchan
- Edson Gomes
- BaianaSystem
- Psirico
O patrocinador oficial do evento neste ano é a Ambev.
Apoio aos ambulantes
O prefeito de Salvador, Bruno Reis, reforçou apoio aos ambulantes e informou que os mais de mil trabalhadores terão direito a restaurante popular, transporte gratuito nos dias do festival, além de kit de proteção solar.