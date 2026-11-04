Ludmilla, Edson Gomes, Jorge e Mateus e +: confira atrações do Festival Virada Salvador 2027

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A trilha sonora para se despedir de 2026 já está preparada. A programação do Festival Virada Salvador 2027 foi anunciada nesta quarta-feira, 4, e promete cinco dias de evento, com mais de 100 horas de música, reunindo grandes nomes da música local e nacional.

Entre os destaques da seleção está a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, que se apresentará pela primeira vez no festival. Já a contagem regressiva para receber o novo ano ficará por conta de Ivete Sangalo.

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Além da dupla, em clima de esquenta para o Carnaval, Ivete Sangalo e Bell Marques também vão animar o público. Ambos já haviam sido anunciados anteriormente, no entanto, é a primeira vez que Bell Marques participa do dia da virada.

O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis, pela vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, e pelo presidente da Saltur, Isaac Edington, durante evento na Casa de Espetáculos Letieres Leite, no Comércio.

Seguindo a tradição, a 12ª edição da Virada Salvador será realizada na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

Na última edição, mais de 1 milhão de pessoas passaram pela arena. A expectativa da gestão municipal é repetir os sucessos já registrados.

Confira a programação completa do palco principal

A grade reúne atrações de diferentes estilos musicais, do axé ao eletrônico, passando pelo sertanejo e pelo pagode. Confira a programação:

Quarta-feira (30/12)

Durval Lelys

Pedro Sampaio

Pablo

Natanzinho Lima

Tony Sales

Quinta-feira (31/12)

Parangolé

Jorge e Mateus

Ivete Sangalo (Contagem da virada do ano)

Dennis

Bell Marques

Sexta-feira (01/01/2027)

Timbalada

Milsinho Toque dez

Nattan

Zé Vaqueiro

Olodum

Sábado (02/01/2027)

Benzadeus

Léo Santana

Ludmilla

Zé Neto e Cristiano

Xanddy Harmonia

Domingo (03/01/2027 )

Daniela Mercury

É O Tchan

Edson Gomes

BaianaSystem

Psirico

O patrocinador oficial do evento neste ano é a Ambev.

Apoio aos ambulantes

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, reforçou apoio aos ambulantes e informou que os mais de mil trabalhadores terão direito a restaurante popular, transporte gratuito nos dias do festival, além de kit de proteção solar.