LOBA NA CAPITAL BAIANA
Shakira em Salvador: prefeito revela “negociações avançadas”
Cantora deve se apresentar na capital baiana no começo de janeiro de 2027
O prefeito de Salvador , Bruno Reis (União Brasil) , afirmou que existe “ grande possibilidade ” da cantora Shakira fazer um show na capital baiana em 2027. A declaração aconteceu nesta quarta-feira, 4, em coletiva concedida à imprensa durante o lançamento da programação do Festival Virada Salvador 2027 .
Segundo Bruno, na terça-feira, 3, o setor privado estava em negociações avançadas . “Há, sim, uma grande possibilidade de, no início de janeiro, Shakira se apresentar em Salvador em um evento privado, sem recursos públicos ou de patrocinadores viabilizados pela prefeitura”, disse.
O gestor destacou: “Mas, sem sombra de dúvidas, com o apoio logístico e operacional que a gente dá a todos os eventos”.
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Shakira vai retornar ao Brasil
A artista já tem dados para voltar ao Brasil e Salvador está na rota da cantora colombiana . Após reunir uma multidão de admiradores na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro , em maio deste ano, um artista se prepara para reencontrar os fãs brasileiros.
De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a artista assinou um contrato para realizar uma turnê no país e já tem três apresentações marcadas entre o fim de 2026 e o início de 2027 .
Em Salvador, a colombiana tem apresentação prevista para o dia 6 de janeiro . Além da capital baiana, a turnê contará com outras duas apresentações, previsões para as seguintes regiões e dados:
- Réveillon de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no dia 31 de dezembro.
- Fortaleza, no Ceará, no dia 9 de janeiro.
Todo Mundo no Rio
A última passagem de Shakira pelo Brasil aconteceu em maio deste ano, no Todo Mundo no Rio , na Praia de Copacabana.
O evento reuniu cerca de 2 milhões de pessoas, além dos artistas Caetano Veloso , Maria Bethânia , Ivete Sangalo e Anitta .