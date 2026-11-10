Poeta baiana transforma experiências da periferia em livro de poesia

De primeiro lugar no Slam das Minas à Academia de Letras da Bahia: a poeta, cantora e multi-artista baiana Uyara Nayri lança nesta quinta-feira, 12, seu primeiro livro, Eu quero falar de amor (FB Publicações, selo da Editora Caramurê). O evento acontece na sede da ALB, com sessão de autógrafos, bate-papo e performance da autora.

Nascida a partir de um poema homônimo escrito durante o isolamento na pandemia, a obra Eu quero falar de amor reúne poemas-canção, costurando literatura, música, performance e artes visuais, e dialoga diretamente com as vivências de Nayri nas ruas da periferia, nos trajetos dos ônibus cheios de Salvador, nas escolas públicas, nas comunidades de axé, sempre relacionados ao eixo central: o amor.

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“Eu Quero Falar de Amor parte de um lugar em que escolho falar de amor apesar dos desafios que enfrento como pessoa negra, periférica e com deficiência. Também penso o cuidado como uma prática negra, uma forma de construir vida e bem-estar em comunidade" explica a escritora.

Gosto de observar e viver em comunidade. Estar com minha família, encontrar meus amigos, cuidar da minha espiritualidade, conhecer novas pessoas e perceber como elas se relacionam. O livro nasce dessas experiências e dos caminhos que construo com as pessoas que me cercam”, completa.

“Por isso, considero o livro um retrato das minhas experiências, mas também das relações que me constituem. Ele reúne memórias, afetos, aprendizados e formas de cuidado que dão sentido à minha existência”, destaca.

Dos ônibus à ALB

Desde pequena, Nayri conta que a literatura se fez presente na sua vida. Ainda criança, sua mãe a incentivava a ler os livros da Coleção Vaga-Lume (Ática), porta de entrada às letras para muitas crianças e adolescentes desde 1973. “Foi assim que tomei gosto pela literatura. Ainda no ensino fundamental, uma professora me provocou a escrever um poema sobre a primavera. Com ele, conquistei um concurso de poesia na escola”, conta.

Muito jovem, começou a buscar concursos literários e publicou textos em antologias no Brasil e em Portugal. Ao aprender a tocar violão, percebeu que as palavras que colocava no papel, tinham métrica e musicalidade.

“Comecei, então, a declamar poemas nos ônibus de Salvador, conheci o Sarau da Onça e o Slam das Minas. Passei a competir nos slams e conquistei o primeiro lugar na edição comemorativa dos cinco anos do Slam das Minas- BA”, relembra Uyara.

De lá pra cá, vieram muitas conquistas e degraus galgados até chegar na publicação do seu livro. Em 2023, gravou o poema-canção Mergulho, o que a fez conquistar o Prêmio Luiz Melodia de Canções Afro-Brasileiras, da Fundação Cultural Palmares, e diversos outros prêmios nas mostras dos festivais audiovisuais no Brasil e no exterior.

Foi em 2024 que participou do primeiro programa de mentoria da ALB e teve como mentor o professor e antropólogo Ordep Serra, à época presidente da ALB e um dos escritores da orelha do seu livro.

“Desenvolvi uma pesquisa sobre os movimentos de slam em Salvador e publiquei um artigo sobre o tema na revista da instituição. Nesse período, também aprofundei meus estudos em Antropologia da Performance, no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia”, contextualiza.

“Construí o Sarau das Estações, realizado na Academia de Letras da Bahia e refundei meu livro de poemas-canção, Eu Quero Falar de Amor. Minha trajetória foi sendo construída nesse encontro entre literatura, música, performance, pesquisa e experiências coletivas”, resume.

Força e destaque feminino

Com fotografia de capa de Juh Almeida e ilustrações de Skarlati Kemblin, o livro traz textos de orelhas, capa e prefácio assinados por nomes femininos importantes da cena artística e intelectual contemporânea. Juntas, elas celebram a densidade artística e lírica de Uyara Nayri.

São elas a antropóloga, ativista e poeta Shirley Campbell Barr (Costa Rica); a escritora, artista e curadora Kpingni Maureen (Costa do Marfim); a compositora, tradutora e cantora Tatiana Nascimento (Brasília), idealizadora do primeiro Slam das Minas no Brasil e a multiartista, poeta, escritora, atriz e produtora cultural NegaFyah, criadora do Slam das Minas - BA.

Para Uyara, conseguir unir na sua obra de estreia, nomes femininos tão diversos e potentes do cenário artístico e intelectual, que enxergam similaridades entre as suas respectivas áreas de estudo com o seu livro Eu Quero Falar de Amor, lhe é motivo de muito orgulho e realização.

“É uma alegria imensa contar com parceiras e intelectuais que reconhecem, na minha obra, uma certa familiaridade com suas próprias pesquisas e poéticas. Meu livro reúne contribuições de pessoas que admiro e cujas trajetórias dialogam com as questões que mobilizo na escrita. Para mim, reunir essas mulheres é reconhecer uma rede de criação, pensamento e colaboração. Cada uma, a partir de seu campo de atuação, estabelece uma conversa basilar com o livro”, ressalta Nayri.

Amor, artifício antiviolência

Por se tratar de uma mulher negra e de origem periférica, se espera que os assuntos dos quais Uyara fale estejam voltados à opressão, aos preconceitos e as violência sofridos por ela.

Em Eu Quero Falar de Amor, a autora subverte essa lógica, ao colocar como eixo central, as práticas do amor, as diferentes maneiras de demonstrar carinho, afeto e expõe o quão fundamental isso se torna no combate às diferentes discriminações.

“Meu desejo é que o livro ajude as pessoas a reconhecerem, nas situações cotidianas, diferentes formas de falar, viver e construir amor. Acredito que o amor é muito mais que sentimento: exige atenção, responsabilidade e manutenção. Ele precisa estar presente nas nossas práticas diárias", pontua.

"Gostaria que a obra provocasse reflexões sobre a maneira como temos vivido. Às vezes, estamos tão concentrados nas violências e nas dores que deixamos de perceber as delícias desta vida. É importante reconhecer a beleza de ter uma manhã devagar, ler um livro, viajar, celebrar uma conquista, etc… Ter saúde, alegria e condições de viver com calma são experiências que merecem ser celebradas”, completa.

“Também penso nas formas ancestrais de cuidado e resistência presentes em diferentes sociedades africanas e nas experiências afrodiaspóricas. O amor pode ser compreendido como uma prática de resistência e um ato político que se inscreve no corpo, no território e nas relações que construímos", disse.

"Quero que as palavras deste livro cruzem fronteiras: as minhas e a do mundo. Que possam abrir espaço para outras formas de imaginar o amor. Meu desejo é pensá-lo como uma pedagogia diante das violências que tentam cortar sonhos negros e, ainda assim, afirmar a esperança no mundo”, finaliza.

Lançamento do livro ‘Eu quero falar de amor’, de Uyara Nayri

Quando: quinta-feira, 12

quinta-feira, 12 Horário: 18h30

18h30 Onde: Academia de Letras da Bahia (Av. Joana Angélica, 198, Nazaré)

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.