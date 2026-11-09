Projeto Oritan chega ao MUNCAB em novembro

O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB), recebe neste sábado, 14, das 9h às 16h, uma edição presencial do projeto “OrItan: Onde o Sagrado nos Encontra e Trança a Vida”. Idealizada pela Iyalorixá Mariana Brito, do Ilê Axé Megê, a iniciativa integra a programação do Novembro Negro e aborda temas como propósito, identidade e pertencimento a partir dos ensinamentos do Candomblé.

Conhecidas como Itans, as narrativas ancestrais dos orixás transmitem ensinamentos que dialogam com questões do presente, como caminhos, escolhas e relações. Em seu segundo ano, o projeto iniciou a programação em 22 de julho, com um encontro online sobre espiritualidade e cotidiano, seguido por uma edição de aprofundamento.

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Os ingressos podem ser adquiridos através do site e custam R$ 177,00.

A atividade no MUNCAB marca o primeiro grande encontro presencial deste ciclo, com tema de “Orí, a energia que guia a vida”. Para Mariana Brito, idealizadora do projeto, cada edição é um convite a olhar para a própria vida a partir de outros referenciais:

“O OrItan é um convite para perceber que o sagrado está presente na vida cotidiana. Os Itans nos ensinam sobre caminhos, escolhas, relações e sobre quem somos. É uma forma de aprender a viver com a força dos orixás”, afirma.

Aos 33 anos, Mariana Brito está à frente do terreiro Ilê Axé Megê e é conhecida nas redes sociais como Uma Mãe de Ogun. A Iyalorixá também desenvolve um trabalho de acompanhamento espiritual individual, voltado a pessoas que buscam orientação e fortalecimento emocional e espiritual a partir da tradição do Candomblé.