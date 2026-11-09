Fundação Jorge Amado abre inscrições para premiar novos escritores

Novos escritores terão a oportunidade de publicar seus primeiros livros por meio de um prêmio literário lançado em Salvador. A Fundação Casa de Jorge Amado anunciou, nesta segunda-feira, 9, o Prêmio Myriam Fraga para Autores Inéditos, que vai selecionar três obras nas categorias ficção e poesia, com inscrições gratuitas entre 16 de novembro e 16 de dezembro de 2026.

A iniciativa, anunciada em primeira mão ao portal A TARDE, integra as comemorações pelos 40 anos da Fundação Casa de Jorge Amado e homenageia a escritora, poeta e jornalista Myriam Fraga, que faria aniversário nesta segunda-feira.

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Os trabalhos selecionados serão publicados pela editora Casa de Palavras, braço editorial da instituição. Além da publicação, os autores premiados receberão R$ 2 mil em direitos autorais e 300 exemplares de seus respectivos livros.

Realizado em parceria com a Academia de Letras da Bahia (ALB), o concurso busca incentivar a produção literária e abrir espaço para escritores que ainda não tiveram obras publicadas em formato físico ou digital.

Quem pode participar do prêmio literário?

O concurso é destinado a brasileiros residentes no país e estrangeiros com residência fixa comprovada no Brasil. Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos completos na data da inscrição.

Cada candidato poderá concorrer com apenas uma obra, escolhendo entre as categorias ficção e poesia. Os textos devem ser escritos em língua portuguesa e precisam ser inéditos, sem publicação integral ou parcial em qualquer meio editorial, impresso ou digital.

Outra exigência do edital é que os trabalhos não tenham sido produzidos com o uso de Inteligência Artificial (IA).

Na categoria ficção, os originais devem ter entre 150 mil e 500 mil caracteres com espaços. Já os candidatos da categoria poesia deverão apresentar livros com, no mínimo, 50 e, no máximo, 150 páginas de poemas.

Três obras serão publicadas pela editora Casa de Palavras

Ao todo, serão escolhidos três trabalhos para publicação pela Casa de Palavras. Cada livro terá uma tiragem de mil exemplares, ampliando as possibilidades de circulação das obras selecionadas.

Os textos serão avaliados por uma comissão julgadora escolhida pela Fundação Casa de Jorge Amado. O principal critério de seleção será o mérito literário.

A coordenação do projeto ficará sob responsabilidade do escritor Marcus Vinícius Rodrigues, integrante da Academia de Letras da Bahia.

O resultado do concurso deverá ser divulgado em até seis meses após o encerramento do período de inscrições.

Como se inscrever no Prêmio Myriam Fraga?

As inscrições serão realizadas gratuitamente entre 16 de novembro e 16 de dezembro de 2026, por meio de formulário disponível no site oficial da Fundação Casa de Jorge Amado.

O edital completo, com todas as regras, exigências e orientações para o envio dos originais, pode ser consultado pela internet.

Inscrições: de 16 de novembro a 16 de dezembro de 2026.

de 16 de novembro a 16 de dezembro de 2026. Valor: gratuito.

gratuito. Categorias: ficção e poesia.

ficção e poesia. Premiação: R$ 2 mil em direitos autorais e 300 exemplares para cada autor selecionado.

R$ 2 mil em direitos autorais e 300 exemplares para cada autor selecionado. Publicação: editora Casa de Palavras.

editora Casa de Palavras. Confira o edital completo: Prêmio Myriam Fraga para Autores Inéditos.

Prêmio homenageia legado da escritora Myriam Fraga

A iniciativa também busca preservar a trajetória de Myriam Fraga, que ocupou a cadeira de número 13 da Academia de Letras da Bahia e foi diretora executiva da Fundação Casa de Jorge Amado desde a criação da instituição, em julho de 1986, até fevereiro de 2016.

Ao longo da carreira, a escritora teve atuação importante no incentivo à literatura e na criação de oportunidades para novos autores. Entre os projetos que conduziu estão a Coleção dos Novos, durante sua passagem pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, e o concurso de textos inéditos promovido pela própria Fundação Casa de Jorge Amado.

Para Angela Fraga, presidente da instituição e filha da escritora, o novo prêmio representa uma maneira de dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Myriam.

“Minha mãe sempre acreditou na literatura como espaço de criação, liberdade e transformação. Ao longo de sua trajetória, ela dedicou parte importante de seu trabalho a abrir oportunidades para escritores que estavam começando", afirma.

"Ver esse projeto ganhar continuidade com seu nome é uma forma muito bonita de preservar esse legado. Mais do que uma homenagem, queremos que o prêmio seja uma oportunidade concreta para que novas vozes encontrem espaço e possam chegar aos leitores”, finaliza a presidente.