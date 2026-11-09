Ópera criada na Bahia mistura ancestralidade e música em Salvador

Uma história de amor impossível, marcada pela escravidão, pela resistência e pela espiritualidade afro-brasileira, ganha novamente os palcos de Salvador. Após circular pelo Brasil, Europa e África, a Ópera dos Terreiros retorna à capital baiana nesta quarta-feira, 11, às 20h, no Teatro Castro Alves (TCA).

Criada pelo compositor e diretor italiano Aldo Brizzi em parceria com o poeta baiano Jorge Portugal (1956 - 2020), a montagem chega ao principal teatro do estado durante o Mês da Consciência Negra, já com ingressos esgotados.

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Ambientada no Recôncavo Baiano de 1840, a obra acompanha o romance entre Nzailu, um homem bantu que vive em um quilombo, e Dara, uma mulher nagô ligada à Casa Grande. Separados pelas estruturas sociais e pela violência do período escravista, os personagens encontram no amor uma possibilidade de desafiar as condições impostas pelo seu tempo.

A narrativa, entretanto, ultrapassa o universo dos protagonistas. Exu, Oxum, Iansã e outras entidades espirituais participam da construção dos acontecimentos, conectando o mundo material à dimensão ancestral.

Para Brizzi, essa relação não poderia ser tratada como um elemento secundário, já que constitui parte essencial da história que a montagem pretende contar.

“Exu é realmente o elo entre os personagens e a história. A história já começa com a viagem sem retorno, um barco chegando com gente amontoada, mas junto com eles estão chegando os orixás”, explica o diretor.

A origem do espetáculo está ligada à criação do Núcleo de Ópera da Bahia (NOP), em 2016. Naquele período, o grupo buscava construir uma linguagem operística que dialogasse diretamente com as referências culturais brasileiras.

Uma das inspirações foi Treemonisha, do pianista e compositor afro-americano Scott Joplin, o “Rei do Ragtime” (1868 - 1917), cuja obra demonstrava a possibilidade de desenvolver uma criação lírica a partir de experiências culturais próprias.

Foi nesse contexto que surgiu a proposta de produzir uma ópera original vinculada aos terreiros de candomblé. A ideia ganhou forma durante um encontro entre Brizzi e Jorge Portugal, então secretário de Cultura da Bahia, após um ensaio aberto com Gilberto Gil.

“Eu falei para ele: 'Jorge, tenho uma proposta indiscreta para você. Quer escrever uma ópera comigo?'. E ele respondeu imediatamente: 'Quero’”, recorda.

Segundo o diretor, partiu de Portugal a ideia de construir uma espécie de Romeu e Julieta entre personagens de origens bantu e nagô, situados na Bahia oitocentista. O poeta também escreveu as primeiras letras das músicas, enquanto Brizzi desenvolveu a estrutura dramatúrgica e incorporou personagens do universo espiritual à narrativa.

A parceria resultou em uma obra que, embora situada em um dos períodos mais violentos da história brasileira, procura abordar a escravidão e a resistência por meio da sensibilidade artística, sem abandonar a dimensão política.

“Nós, os autores, queríamos contar uma história de amor dentro de uma estrutura histórica e cultural muito definida, na qual não é preciso explicar o que é evidente e nem precisa panfletar o que a poética já rende ainda mais político”, afirma Brizzi.

Tradição e inovação

Um dos principais diferenciais de Ópera dos Terreiros está na composição musical. Em vez de recorrer à orquestra sinfônica tradicional, o espetáculo utiliza a percussão afro-brasileira, os toques de candomblé e elementos eletrônicos como base para acompanhar as vozes líricas.

A escolha, segundo Brizzi, nasceu da necessidade de construir uma linguagem coerente com a história apresentada. Os sons eletrônicos foram inicialmente pensados para reproduzir atmosferas, como a floresta, as paisagens do Recôncavo e as mudanças entre o dia e a noite. Posteriormente, passaram a desempenhar funções dramatúrgicas, associados a personagens e acontecimentos.

Para o diretor, a proposta também representa uma maneira de aproximar a ópera do público contemporâneo, rompendo com a ideia de que o gênero deve permanecer restrito às convenções europeias. “Uma ópera que fala de terreiros não pode não ter um acompanhamento que não é um acompanhamento, mas um guia espiritual e dramatúrgico”, explica.

O resultado é o encontro entre os sons eletrônicos, os mestres da percussão baiana e o canto lírico. Essa combinação exige dos intérpretes uma formação que ultrapassa a técnica vocal tradicional. Brizzi destaca que o Núcleo de Ópera da Bahia desenvolveu uma identidade própria, reunindo artistas capazes de transitar entre diferentes referências musicais.

São, segundo ele, "cantores líricos com a técnica impecável de canto lírico, mas que sabem modular a voz no swing do candomblé".

A concepção visual também acompanha essa proposta. Os cenários e figurinos são assinados por Alberto Pitta, parceiro do grupo desde suas primeiras produções e responsável por traduzir visualmente o encontro entre o universo histórico e a ancestralidade afro-baiana.

Da Bahia para o mundo

Desde sua estreia, em 2020, Ópera dos Terreiros construiu uma trajetória que ultrapassou os palcos brasileiros. A produção passou por cidades europeias, como Grenoble e Roma, e foi selecionada, em 2024, entre os 12 espetáculos premiados da Olimpíada Cultural de Paris.

A montagem também ganhou projeção internacional por meio de registros audiovisuais exibidos na televisão francesa. Para o compositor, a resposta do público demonstra que produções líricas contemporâneas podem conquistar espaço para além dos circuitos tradicionais

Apesar da circulação internacional, Brizzi considera a relação com o público baiano um dos aspectos mais significativos da trajetória de Ópera dos Terreiros.

Desde a estreia na Concha Acústica do TCA, em 2020, o espetáculo voltou à cidade em diferentes ocasiões, incluindo uma temporada de cinco apresentações na Barroquinha, em 2023, e uma montagem no Teatro 2 de Julho, em 2025.

O retorno à Sala Principal do TCA, entretanto, representa um desafio particular para a produção, que depende da arrecadação da bilheteria.

A resposta veio rapidamente: segundo o diretor, todos os ingressos foram vendidos em apenas 15 dias. “Essa é uma demonstração de que o público está realmente conosco nesse sonho e nessa realidade”, comemora Brizzi.

‘Ópera dos Terreiros’

Quando: quarta-feira (11)

quarta-feira (11) Horário: 20h

20h Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves

Sala Principal do Teatro Castro Alves Ingressos esgotados

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.