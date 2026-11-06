Peça de Caio Fernando Abreu tem sessões gratuitas em Salvador

Nesse fim de semana, o Teatro Martim Gonçalves da Escola de Teatro da Ufba recebe o espetáculo Pode ser que seja só o leiteiro lá fora Dirigida por Tarsila Carvalho e com o texto homônimo de Caio Fernando Abreu, importantíssimo escritor gaúcho falecido em 1996, a história remonta ao seguinte cenário: sete jovens, uma casa abandonada, um perigo iminente e a necessidade urgente de dar um passo para além do fim do mundo.

O intrigante título da obra refere-se à incerteza vivenciada pelos personagens em face das batidas insistentes na porta de uma casa abandonada, na qual o grupo se abriga de uma tempestade.

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Escrita na ditadura militar, a dramaturgia emerge de um período marcado por tensão política, censura e instabilidade social, vivenciada na pele pelo próprio autor, exilado em Londres. Para Tarsila, mais do que um retrato circunstancial, a obra mobiliza estados de percepção: como a insegurança, a sensação de ameaça difusa e a instabilidade da realidade.

É justamente devido a esses pontos que ela acredita que se possa fazer uma correlação com o cenário vivenciado hoje no mundo.

”Temos um contexto no Brasil, na América Latina e mesmo em todo o mundo de força da desinformação, da crise climática, do acirramento do militarismo em países imperialistas, do controle do tempo pelas big techs… tudo isso, ao meu ver, nos dão novas experiências de medo, incerteza e esgotamento (que moldam direta e indiretamente a forma com a qual os sujeitos se põem e relacionam com o mundo”, explica.

“Caio Fernando de Abreu é uma das nossas grandes vozes subversivas, contestadora dos sistemas de opressão, e consegue em sua escrita uma interlocução entre crítica e poética que é perfeita”, diz.

Adaptação

Por ser uma voz atemporal, Tarsila afirma que não foi necessário adaptar o texto original para a peça, salvo algumas gírias e outros hábitos atuais.

“Não houve exatamente uma adaptação textual para além de adequações contextuais e de algumas gírias que tornassem a montagem mais alegórica da vivência atual para os jovens, afinal os personagens do texto são todos bem jovens (há uma personagem, por exemplo, chamada Carlinha Bad Vibes, que no original era Carlinha Baixo Astral). Mas essa adaptação lexical foi muito pouca”, ressalta.

“A contextualização com o presente se dá por meio da direção, nas escolhas do elenco, das visualidades da cena e das materialidades. No nosso processo, prospectamos características e situações que apontam para as nossas ruínas enquanto sociedade. E fizemos essas ruínas dialogarem com o texto de Caio”, afirma.

Mesmo com um fundo de pano de repressão, de medo e de instabilidade, para a diretora baiana, a mensagem que Pode ser que seja só o leiteiro lá fora busca passar é, acima de tudo, de esperança. “O núcleo da peça é a possibilidade de reinventar o mundo e a nós mesmos. Do encantamento com uma política de vida e de enfrentamento. Os intelectuais brasileiros Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino afirmam que o contrário da vida não é a morte, é o desencantamento pela vida”, observa Carvalho.

A peça tem no elenco os atores e atrizes Ian Trigo, Juliana Sanleão, John Freitas, Leandro França, Muca Ferreira, Sara Ribeiro e Silvio Pereira e iluminação de Otávio Correia.

“Pode ser que seja só o leiteiro lá fora” / Hoje, 18h50, amanhã (07), 15h50 e 18h50 e domingo (08), 15h50 / Teatro Martim Gonçalves (Escola de Teatro da Ufba) / Entrada gratuita (ingressos 1h antes de cada sessão)

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.