Ensaios de verão em Salvador: veja datas e atrações confirmadas

Em Salvador, o verão começa muito antes de aparecer no calendário. Basta que os primeiros ensaios sejam anunciados para que o Candeal volte a se preparar para receber os timbaleiros, o Pelourinho ganhe novas noites de samba-reggae e pagode, e artistas retomem os encontros que fazem parte da relação da cidade com a música e o Carnaval. A temporada 2026/2027 já começou a tomar forma, com apresentações confirmadas entre novembro e fevereiro.

Timbalada, Carlinhos Brown, Xanddy Harmonia, Olodum, Pagod’art, O Kanalha e Filhos de Jorge estão entre os nomes que movimentarão a programação. A lista inclui ainda os Ensaios Raízes, Narcizinho, Vixe Mainha e o Afoxé Filhos de Gandhy, com propostas que vão das grandes produções aos encontros gratuitos no Centro Histórico.

Tudo sobre Verão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os anúncios mostram também diferentes maneiras de viver essa tradição. Há projetos que mantêm seus espaços de origem, como a Timbalada e o Sarau du Brown, ambos no Candyall Guetho Square, e outros que apostam em novos formatos, a exemplo da Melhor Segunda-feira do Mundo, que terá uma edição no Centro de Convenções Salvador e outra gratuita, em trio elétrico.

Parte dos artistas já divulgou todas as datas, enquanto outros confirmaram apenas as primeiras apresentações. Confira o que está anunciado para a temporada.

Timbalada celebra 35 anos com seis ensaios no Candeal

Timbalada celebra 35 anos de história com seis ensaios de verão no Candyall Guetho Square, no Candeal. - Foto: Divulgação

Os tambores da Timbalada voltarão a ocupar o Candyall Guetho Square no dia 15 de novembro, quando a banda abre uma temporada dedicada aos seus 35 anos de história. Sob o comando de Denny Denan e Buja Ferreira, o grupo criado por Carlinhos Brown revisitará sucessos de diferentes fases da carreira, destacando uma canção especial a cada edição. A programação também terá músicas inéditas, parcerias e as tradicionais pinturas corporais.

Serão seis apresentações, marcadas para 15 de novembro, 6 e 20 de dezembro de 2026, 3 e 17 de janeiro e 14 de fevereiro de 2027. A estreia começa às 16h, no Candeal. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla e na loja física da Ticket Maker, no Shopping da Bahia.

Sarau du Brown terá Os Garotin como primeiros convidados

Carlinhos Brown abre a temporada do Sarau du Brown no dia 13 de dezembro, no Candyall Guetho Square, com participação de Os Garotin. - Foto: Divulgação

Também no Candeal, Carlinhos Brown prepara o retorno do Sarau du Brown, projeto criado em 2003 que reúne música, dança, moda e artes visuais em uma celebração da cultura afro-brasileira. A estreia da temporada, em 13 de dezembro, terá como convidados Os Garotin, trio carioca formado por Anchietx, Cupertino e Leo Guima, vencedor do Grammy Latino de 2024 na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. Conhecido por misturar MPB, soul, R&B e hip-hop, o grupo participará pela primeira vez do Sarau, que já recebeu nomes como Marisa Monte, Caetano Veloso e Margareth Menezes.

A temporada terá duas edições confirmadas, em 13 de dezembro de 2026 e 10 de janeiro de 2027, sempre às 16h, no Candyall Guetho Square. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla, e novos convidados ainda poderão ser anunciados pela produção.

Xanddy leva a Melhor Segunda-feira do Mundo ao Centro de Convenções e às ruas

Xanddy Harmonia terá duas edições da Melhor Segunda-feira do Mundo em 2027, uma no Centro de Convenções Salvador e outra gratuita, em trio elétrico. - Foto: Divulgação

A Melhor Segunda-feira do Mundo, comandada por Xanddy Harmonia, terá duas edições em Salvador, com formatos distintos. A primeira acontece em 11 de janeiro de 2027, às 20h, na área externa do Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio, com show de abertura de Tony Salles. A escolha do local resgata parte da história do projeto, criado em 2005, que realizou algumas de suas primeiras edições na região do antigo Aeroclube.

Já no dia 1º de fevereiro, véspera da Festa de Iemanjá, Xanddy levará a festa às ruas, comandando um trio elétrico no Circuito Orlando Tapajós, entre Ondina e a Barra, com acesso gratuito. Os ingressos para a edição de janeiro começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 6 de novembro, pela Ticket Maker. A programação é realizada pelo Grupo EVA e pela 2GB Entretenimento.

Olodum prepara o retorno da Bênção ao Pelourinho

Olodum retoma a Bênção com ensaios às terças-feiras de janeiro, no Pelourinho. - Foto: Antônio Carvalho

As terças-feiras de janeiro também terão a presença do Olodum, que já anunciou três edições da Bênção do Olodum para o verão de 2027. As apresentações acontecem na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, no Pelourinho, espaço associado à história do grupo e à presença do samba-reggae no Centro Histórico de Salvador.

Fundado em 1979, o Olodum construiu uma trajetória que ultrapassou o Carnaval e projetou a música afro-baiana internacionalmente. Os ensaios preservam essa ligação com o território onde o grupo surgiu, reunindo repertório musical e elementos da identidade cultural que acompanham sua história.

Até o momento, estão confirmadas as datas de 5, 12 e 19 de janeiro de 2027, às 20h, com abertura dos portões às 19h. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Meu Bilhete.

Ensaios Raízes reúnem três nomes do pagode baiano em apresentações gratuitas

Alex Maxx, Patrulha do Samba e Lu Costa comandam os Ensaios Raízes, com apresentações gratuitas no Pelourinho. - Foto: Divulgação

A história do pagode produzido na Bahia também estará representada nos Ensaios de Verão Raízes, projeto que reúne Alex Maxx, Patrulha do Samba e Lu Costa. A estreia está marcada para 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, no Pelourinho. Ao todo, serão quatro apresentações gratuitas, com início às 18h. O encontro reúne artistas de diferentes trajetórias dentro do gênero. Alex Maxx, conhecido como Gogó de Ouro, divide o projeto com a Patrulha do Samba e Lu Costa, também chamado de Showman do Pagode.

A iniciativa aposta no repertório que ajudou a consolidar o pagode baiano e na conexão desses artistas com diferentes gerações do público. O projeto também prepara o lançamento de um DVD gravado na própria Praça das Artes, previsto para a primeira quinzena de novembro. Além da estreia, os ensaios acontecerão nos dias 18 de dezembro, 14 e 22 de janeiro, sempre no Pelourinho, com entrada gratuita.

Pagod’art reúne convidados no Alto do Andu

Flavinho comanda o Pagod’art, que realiza ensaio no dia 5 de dezembro, no Alto do Andu, em Salvador. - Foto: Divulgação

O Pagod’art, liderado por Flavinho, realiza no dia 5 de dezembro a segunda edição dos seus ensaios de 2026, no Alto do Andu, em Salvador. A programação terá shows de Escandurras, Heitor Costa e Eduardinho dos Teclados, além da apresentação da banda anfitriã. Escandurras participará com um show completo, dividindo a programação com os demais artistas convidados. O repertório do Pagod’art percorrerá diferentes momentos da carreira do grupo, incluindo músicas que marcaram sua trajetória e lançamentos mais recentes.

A realização dos ensaios no Alto do Andu também marca a retomada de grandes eventos no espaço, que voltou a receber produções desse porte após um período afastado do circuito de festas da capital. A apresentação começa às 15h. Os ingressos estão à venda pela Ticket Maker, com valores anunciados a partir de R$ 50 para a pista, no primeiro lote, sem considerar a taxa de serviço.

O Kanalha confirma duas edições d’O Molho em janeiro

O Kanalha também marca presença na temporada de ensaios de verão em Salvador. - Foto: Divulgação

O pagodão também terá espaço na temporada de ensaios com O Kanalha, que anunciou a terceira edição de “O Molho – O Ensaio do Maridão”. O projeto retorna a Salvador nos dias 7 e 21 de janeiro de 2027, dando continuidade aos encontros que integram a programação de verão do artista.

Para esta edição, o artista promete novidades e a participação de convidado especial, ainda não anunciado. A divulgação também destaca a música “Café PQG” (Preto, Quente, Gostoso), uma das novidades do repertório do cantor.

Os locais, horários e informações sobre a venda de ingressos ainda não foram divulgados.

Filhos de Jorge escolhem o Natal para o Som de Jorge

Filhos de Jorge comandam edição natalina do Som de Jorge, no dia 25 de dezembro, na Chácara Baluarte. - Foto: Divulgação

O Natal será uma das datas da temporada de ensaios. Em 25 de dezembro, a banda Filhos de Jorge realiza o Som de Jorge, a partir das 15h, na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo. Com Arthur Ramos, Dan Vasco e Papito Gomes, o grupo prepara uma apresentação que combina sucessos de diferentes momentos da carreira e composições recentes.

No repertório anunciado estão músicas como “Ziriguidum”, “Vai Que Cola”, “Saudade”, “Vai Logo, Vida!” e “Xuxu”, além de “Sorte Boa”, uma das apostas mais recentes da banda. Para a edição natalina, os integrantes convidam o público a vestir branco. A proposta é celebrar o encerramento de 2026 em um encontro marcado pela música e pela confraternização.

Os ingressos estão disponíveis pela Bilheteria Digital, com valores a partir de R$ 70, conforme o lote e a modalidade.

Narcizinho leva sua trajetória no samba-reggae à Barroquinha

Narcizinho retoma seus ensaios em Salvador com apresentação no dia 15 de novembro, na Barroquinha. - Foto: Luana Veiga

Com 30 anos de carreira, o cantor e compositor Narcizinho retoma seus ensaios em Salvador no dia 15 de novembro, às 17h, no Espaço Cultural da Barroquinha, no Centro. Conhecido por sua passagem como vocalista do Olodum, grupo que integrou durante 16 anos, o artista também fez parte do Muzenza e construiu uma carreira ligada à música afro-baiana.

Como compositor, Narcizinho é autor de “Várias Queixas”, canção que ganhou projeção entre novas gerações na interpretação dos Gilsons. Sua trajetória inclui ainda trabalhos como “Doce Mel”, “Belo Dom” e “Sereia”, além da parceria com os Gilsons em “Bem Me Quer”.

O ensaio marca mais uma etapa de sua carreira solo e reforça a presença do samba-reggae na programação musical da cidade. Os ingressos estão disponíveis pela Ticket Maker e pela Bilheteria Digital, com preços anunciados a partir de R$ 50, sem taxas.

Vixe Mainha também terá ensaio no Santo Antônio Além do Carmo

Vixe Mainha comanda o Ensaio do Vixe, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. - Foto: Divulgação

O Centro Histórico receberá ainda o Ensaio do Vixe Mainha, anunciado para 20 de novembro, no Pátio da Igreja de Santo Antônio Além do Carmo. A banda, atualmente comandada pelo cantor Rasta Groove, nome artístico de Romilson Ferreira, segue uma trajetória ligada à música percussiva baiana. Em 2026, o grupo lançou o single “Beijo de Licor”, que integra sua atual fase artística.

O projeto reúne músicas conhecidas da banda, trabalhos recentes e a proposta de receber convidados no palco. A apresentação está marcada para as 19h, com ingressos disponíveis pela plataforma Meu Bilhete.

Filhos de Gandhy abrem espaço para as tradições do afoxé

Filhos de Gandhy realizam ensaio gratuito no dia 8 de novembro, na sede do afoxé, no Pelourinho. - Foto: Divulgação

Os ensaios também fazem parte da preparação dos blocos afro e afoxés para o Carnaval. No próximo domingo, 8 de novembro, o Afoxé Filhos de Gandhy realiza um encontro gratuito, às 14h, em sua sede, na Rua Gregório de Matos, no Pelourinho. A apresentação integra os preparativos para o Carnaval de 2027 e oferece ao público a oportunidade de acompanhar a tradição musical do grupo, marcada pelos ritmos do afoxé e por sua ligação com a cultura afro-baiana.

A iniciativa amplia a presença das manifestações culturais de matriz africana na programação que antecede a folia e mantém o Centro Histórico como espaço de encontro entre artistas, integrantes dos blocos e público.

Outros encontros ainda aguardam novas datas

A relação de ensaios e festas pré-carnavalescas deverá ganhar novos anúncios ao longo das próximas semanas. Entre os projetos já mencionados para 2027 está o Baile da Santinha, de Léo Santana. O cantor confirmou que a festa terá uma única edição na próxima temporada, mas ainda não divulgou a data nem os artistas convidados.

Outros encontros conhecidos do verão de Salvador, como os ensaios do Psirico e do Cortejo Afro, também fizeram parte de temporadas anteriores, mas ainda não tiveram novas datas confirmadas nesta apuração.

Com calendários completos em alguns casos e apresentações pontuais em outros, os anúncios já mostram a diversidade de ritmos que estará presente na capital baiana. Do timbal ao samba-reggae, do pagode aos afoxés, Salvador volta a encontrar nos ensaios uma das expressões mais características de sua vida musical.

As informações correspondem aos anúncios disponíveis até 6 de novembro de 2026 e podem ser atualizadas pelas produções dos eventos.