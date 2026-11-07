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Do gratuito ao luxo: veja festas para curtir o Réveillon em Salvador

Festas espalhadas pela cidade oferecem diferentes experiências

Agatha Victoria Reis
Por
Fogos durante reveillon no Festival Virada Salvador
Fogos durante reveillon no Festival Virada Salvador - Foto: Raul Spinassé / Agência A TARDE

Salvador já começou os preparativos para o Réveillon 2027. Para quem pretende passar a virada do ano na capital baiana, há diversas opções de festas, desde eventos gratuitos até celebrações exclusivas, para comemorar a chegada do novo ano.

Com destaque para o Festival Virada Salvador, na Boca do Rio, a programação também se espalha por bairros como Barra, Rio Vermelho, Pituba, Itapuã, Santo Antônio Além do Carmo e Comércio.

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Entre festas gratuitas, eventos exclusivos e atividades com vista para o mar, o portal A TARDE separou as festas que já despontam para o fim de ano da capital baiana. Confira a lista!

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Festas gratuitas de Réveillon em Salvador

Festival Virada Salvador 2027

  • Data: 30 de dezembro de 2026 a 3 de janeiro de 2027.
  • Local: Arena O Canto da Cidade, Boca do Rio.
  • Entrada: gratuita.
  • Formato: cinco dias de shows, dois palcos e mais de 100 horas de música.
  • Atrações: Na virada, no dia 31 de dezembro, o palco será comandado por Parangolé, Jorge & Mateus, Ivete Sangalo, Dennis e Bell Marques.

Réveillon na Barra

  • Data: 31 de dezembro de 2026.
  • Local: orla do Farol da Barra.
  • Entrada: gratuita.

O Farol da Barra é um dos pontos tradicionais para acompanhar a chegada do Ano Novo em Salvador. A região costuma receber moradores e turistas para acompanhar a queima de fogos e celebrar a virada na praia.

Além da Barra, outros locais da cidade costumam receber queimas de fogos, como Rio Vermelho, Itapuã, Ribeira, Periperi e Cajazeiras. No entanto, a lista definitiva para a virada de 2027 ainda precisa ser confirmada pela prefeitura.

Festas pagas de Réveillon em Salvador

Réveillon AYÓ – MAM

  • Data: 31 de dezembro.
  • Horário: das 21h às 4h.
  • Local: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), Avenida Contorno.
  • Atrações: Carla Visi e Dan Miranda.
  • Preço: a partir de R$ 300 + taxa.
  • Serviço: open bar premium.
  • Ingressos: Ticketmaker.

A festa será realizada em um dos cenários mais conhecidos de Salvador, com vista para a Baía de Todos-os-Santos. O serviço anunciado inclui whisky, vodca, cerveja, energético, refrigerante e água.

Réveillon da Baía

  • Data: 31 de dezembro de 2026.
  • Horário: a partir das 22h.
  • Local: jardins da Igreja de Santo Antônio da Barra, Barra.
  • Atrações: Alexandre Leão, Máquina na Pista e Jonga Lima.
  • Ingressos: Sympla.

O Réveillon da Baía chega à sua 26ª edição em 2027 e terá novamente o cantor e compositor Alexandre Leão entre as atrações. A festa acontece em 31 de dezembro, nos jardins da Igreja de Santo Antônio da Barra, em Salvador, com vista para a Baía de Todos-os-Santos.

Deville Prime Salvador

  • Data: 31 de dezembro de 2026.
  • Horário: das 20h às 3h de 1º de janeiro.
  • Local: Deville Prime Salvador, Itapuã.
  • Atrações: DJ Chell, Star Tambores e Banda Trama 3.
  • Ingresso adulto: R$ 990 + 10% de taxa (primeiro lote).

A festa contará com buffet completo, open bar e ceia especial de Ano-Novo. Entre as opções gastronômicas estão camarão ao bisque à baiana, lagosta grelhada ao Thermidor Tropical, filé-mignon com cogumelos frescos, salmão assado na manteiga de garrafa e pernil de cordeiro com hortelã e romã.

Mercure Salvador Rio Vermelho

  • Data: 31 de dezembro de 2026.
  • Horário: das 19h às 3h.
  • Local: Mercure Salvador Rio Vermelho, Rua Fonte do Boi, 215.
  • Atrações: DJ Akycer e Gela Samba.
  • Ingresso: R$ 650 por pessoa no primeiro lote.
  • Hospedagem: a partir de R$ 1.890.
  • Ingressos: Sympla.

Réveillon 7 Mares

  • Data: 31 de dezembro.
  • Horário: das 22h às 4h.
  • Local: Jardim dos Namorados, Pituba.
  • Atrações: Escandurras, Diggo e Uel.
  • Preço: a partir de R$ 295 + taxa.
  • Serviço: setores com open bar.

A festa aposta no samba e no pagode, com diferentes setores e serviços. A área VIP oferece bebidas adicionais e acesso diferenciado à estrutura do evento. Também há lounges para grupos.

Réveillon Chácara Baluarte

  • Data: 31 de dezembro.
  • Horário: das 22h às 5h.
  • Local: Santo Antônio Além do Carmo.
  • Atrações: Alinne Rosa, Bailinho de Quinta e Cortejo Afro.
  • Preço: a partir de R$ 310 + taxa.
  • Serviço: open bar premium.

A festa reúne música baiana em um espaço localizado no Centro Histórico, conhecido pela vista para a Baía de Todos-os-Santos.

Réveillon Patamares – Maho Beach Club

  • Data: 31 de dezembro.
  • Horário: das 22h às 4h.
  • Local: Maho Beach Club, Patamares.
  • Atrações: Jau e Filhos de Jorge.
  • Preço: R$ 310 + R$ 31 de taxa no segundo lote; lounge a R$ 450 + taxa.
  • Serviço: open bar premium.

O evento oferece setores com diferentes níveis de serviço. Há também valores especiais para crianças: entrada gratuita até 6 anos e ingressos específicos para a faixa de 6 a 12 anos.

Réveillon Blue Praia Bar

  • Data: 31 de dezembro.
  • Local: Blue Praia Bar, Rio Vermelho.
  • Preço: a partir de R$ 690.
  • Serviço: open bar e open food premium.

A proposta reúne DJs, performances e estrutura à beira-mar, com vista para a queima de fogos.

Réveillon Principote

  • Data: 31 de dezembro.
  • Local: Principote, Rio Vermelho.
  • Preço: a partir de R$ 395 + taxa.
  • Formato: festa à beira-mar.

O espaço aposta em uma experiência com diferentes ambientes e acesso ao mar, para quem procura uma virada em clima de beach club.

Réveillon Luau da Virada – Escuna

  • Data: 31 de dezembro.
  • Embarque: Terminal Turístico Náutico da Bahia, Comércio.
  • Horário: check-in às 21h, saída às 22h e retorno previsto para 4h.
  • Atrações: Jota Zô e Remandiola Baiana.
  • Preço: R$ 440 no primeiro lote; casadinha para duas pessoas por R$ 800.
  • Serviço: open bar e petiscos.

A festa acontece a bordo de uma escuna, com passeio pela Baía de Todos-os-Santos e passagem por pontos turísticos como o Farol da Barra, Forte de São Marcelo e Ponta de Humaitá. A parada para acompanhar os fogos depende da programação da queima.

Réveillon Celebration Bahia Sensation

  • Data: 31 de dezembro.
  • Horário: das 22h às 4h.
  • Local: Casa da Barra Eventos, Avenida Oceânica, 639, Barra.
  • Atrações: Gabriel Levy, Isqueminha, Cantor Jow e DJs Fabão e Fábio Na Cena.
  • Serviço: all inclusive, com buffet e bebidas.

A proposta reúne música ao vivo, DJs, buffet e bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Os valores dos ingressos precisam ser consultados com a produção.

Réveillon Virada Espanhol

  • Data: 31 de dezembro.
  • Horário: das 20h às 4h.
  • Local: Clube Espanhol, Ondina.
  • Atrações: ainda não divulgadas na página consultada.
  • Preço: pista a partir de R$ 240 (meia) e R$ 480 (inteira), mais taxas.
  • Serviço: open food, com opções de cadeiras e mesas.

A festa oferece diferentes modalidades de ingresso, incluindo mesas para grupos de até seis pessoas.

Réveillon Beach Farol 2027

  • Data: 31 de dezembro.
  • Horário: das 20h às 5h.
  • Local: Beach Farol Clube, Itapuã.
  • Atrações: O Pretinho e Alex Sander.
  • Programação: show às 23h e outro às 2h.
  • Serviço: festa com acesso à praia e queima de fogos.

Crianças de até 5 anos têm entrada gratuita. O evento informa que não há reserva antecipada de mesas e cadeiras

Réveillon Villa Bahiana 2027

  • Data: 31 de dezembro.
  • Horário: a partir das 21h.
  • Local: Villa Bahiana, Itapuã.
  • Atrações: Pagode da Choca, João Oxente, Pagode do Lú, Moacir Caldas e DJ Felipe Vibber.
  • Preço: pista R$ 100; arena R$ 200; camarote R$ 500.

A festa é uma alternativa para quem procura uma programação com pagode e diferentes setores de acesso.

Réveillon Mahi Mahi

  • Data: 31 de dezembro.
  • Horário: a partir das 20h.
  • Local: Mahi Mahi, Hotel Sol Victoria Marina.
  • Atrações: Os Sungas e Resenha do Bigg.
  • Formato: ceia à la carte.

O evento oferece uma alternativa para quem deseja celebrar a virada em um restaurante com acesso à beira-mar. Os valores devem ser consultados diretamente com o estabelecimento.

Grande Hotel da Barra – Réveillon Tropical Chic

  • Local: Barra.
  • Programação: DJ, banda e animadores.
  • Serviço: ceia completa e open bar.
  • Acesso: festa exclusiva para hóspedes.

A proposta do hotel é reunir hospedagem e celebração em uma única experiência.

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