Do gratuito ao luxo: veja festas para curtir o Réveillon em Salvador

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Salvador já começou os preparativos para o Réveillon 2027. Para quem pretende passar a virada do ano na capital baiana, há diversas opções de festas, desde eventos gratuitos até celebrações exclusivas, para comemorar a chegada do novo ano.

Com destaque para o Festival Virada Salvador, na Boca do Rio, a programação também se espalha por bairros como Barra, Rio Vermelho, Pituba, Itapuã, Santo Antônio Além do Carmo e Comércio.

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Entre festas gratuitas, eventos exclusivos e atividades com vista para o mar, o portal A TARDE separou as festas que já despontam para o fim de ano da capital baiana. Confira a lista!

Festas gratuitas de Réveillon em Salvador

Festival Virada Salvador 2027

Data: 30 de dezembro de 2026 a 3 de janeiro de 2027.

Local: Arena O Canto da Cidade, Boca do Rio.

Entrada: gratuita.

Formato: cinco dias de shows, dois palcos e mais de 100 horas de música.

Atrações: Na virada, no dia 31 de dezembro, o palco será comandado por Parangolé, Jorge & Mateus, Ivete Sangalo, Dennis e Bell Marques.

Réveillon na Barra

Data: 31 de dezembro de 2026.

31 de dezembro de 2026. Local: orla do Farol da Barra.

orla do Farol da Barra. Entrada: gratuita.

O Farol da Barra é um dos pontos tradicionais para acompanhar a chegada do Ano Novo em Salvador. A região costuma receber moradores e turistas para acompanhar a queima de fogos e celebrar a virada na praia.

Além da Barra, outros locais da cidade costumam receber queimas de fogos, como Rio Vermelho, Itapuã, Ribeira, Periperi e Cajazeiras. No entanto, a lista definitiva para a virada de 2027 ainda precisa ser confirmada pela prefeitura.

Festas pagas de Réveillon em Salvador

Réveillon AYÓ – MAM

Data: 31 de dezembro.

31 de dezembro. Horário: das 21h às 4h.

das 21h às 4h. Local: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), Avenida Contorno.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), Avenida Contorno. Atrações: Carla Visi e Dan Miranda.

Carla Visi e Dan Miranda. Preço: a partir de R$ 300 + taxa.

a partir de R$ 300 + taxa. Serviço: open bar premium.

open bar premium. Ingressos: Ticketmaker.



A festa será realizada em um dos cenários mais conhecidos de Salvador, com vista para a Baía de Todos-os-Santos. O serviço anunciado inclui whisky, vodca, cerveja, energético, refrigerante e água.

Réveillon da Baía

Data: 31 de dezembro de 2026.

31 de dezembro de 2026. Horário : a partir das 22h.

: a partir das 22h. Local: jardins da Igreja de Santo Antônio da Barra, Barra.

jardins da Igreja de Santo Antônio da Barra, Barra. Atrações : Alexandre Leão, Máquina na Pista e Jonga Lima.

: Alexandre Leão, Máquina na Pista e Jonga Lima. Ingressos : Sympla.

O Réveillon da Baía chega à sua 26ª edição em 2027 e terá novamente o cantor e compositor Alexandre Leão entre as atrações. A festa acontece em 31 de dezembro, nos jardins da Igreja de Santo Antônio da Barra, em Salvador, com vista para a Baía de Todos-os-Santos.

Deville Prime Salvador

Data: 31 de dezembro de 2026.

31 de dezembro de 2026. Horário: das 20h às 3h de 1º de janeiro.

das 20h às 3h de 1º de janeiro. Local: Deville Prime Salvador, Itapuã.

Deville Prime Salvador, Itapuã. Atrações: DJ Chell, Star Tambores e Banda Trama 3.

DJ Chell, Star Tambores e Banda Trama 3. Ingresso adulto: R$ 990 + 10% de taxa (primeiro lote).

A festa contará com buffet completo, open bar e ceia especial de Ano-Novo. Entre as opções gastronômicas estão camarão ao bisque à baiana, lagosta grelhada ao Thermidor Tropical, filé-mignon com cogumelos frescos, salmão assado na manteiga de garrafa e pernil de cordeiro com hortelã e romã.



Mercure Salvador Rio Vermelho

Data: 31 de dezembro de 2026.

31 de dezembro de 2026. Horário: das 19h às 3h.

das 19h às 3h. Local: Mercure Salvador Rio Vermelho, Rua Fonte do Boi, 215.

Mercure Salvador Rio Vermelho, Rua Fonte do Boi, 215. Atrações: DJ Akycer e Gela Samba.

DJ Akycer e Gela Samba. Ingresso: R$ 650 por pessoa no primeiro lote.

R$ 650 por pessoa no primeiro lote. Hospedagem: a partir de R$ 1.890.

a partir de R$ 1.890. Ingressos: Sympla.

Réveillon 7 Mares

Data: 31 de dezembro.

31 de dezembro. Horário: das 22h às 4h.

das 22h às 4h. Local: Jardim dos Namorados, Pituba.

Jardim dos Namorados, Pituba. Atrações: Escandurras, Diggo e Uel.

Escandurras, Diggo e Uel. Preço: a partir de R$ 295 + taxa.

a partir de R$ 295 + taxa. Serviço: setores com open bar.

A festa aposta no samba e no pagode, com diferentes setores e serviços. A área VIP oferece bebidas adicionais e acesso diferenciado à estrutura do evento. Também há lounges para grupos.

Réveillon Chácara Baluarte

Data: 31 de dezembro.

Horário: das 22h às 5h.

das 22h às 5h. Local: Santo Antônio Além do Carmo.

Santo Antônio Além do Carmo. Atrações: Alinne Rosa, Bailinho de Quinta e Cortejo Afro.

Alinne Rosa, Bailinho de Quinta e Cortejo Afro. Preço: a partir de R$ 310 + taxa.

a partir de R$ 310 + taxa. Serviço: open bar premium.

A festa reúne música baiana em um espaço localizado no Centro Histórico, conhecido pela vista para a Baía de Todos-os-Santos.

Réveillon Patamares – Maho Beach Club

Data: 31 de dezembro.

31 de dezembro. Horário: das 22h às 4h.

das 22h às 4h. Local: Maho Beach Club, Patamares.

Maho Beach Club, Patamares. Atrações: Jau e Filhos de Jorge.

Jau e Filhos de Jorge. Preço: R$ 310 + R$ 31 de taxa no segundo lote; lounge a R$ 450 + taxa.

R$ 310 + R$ 31 de taxa no segundo lote; lounge a R$ 450 + taxa. Serviço: open bar premium.

O evento oferece setores com diferentes níveis de serviço. Há também valores especiais para crianças: entrada gratuita até 6 anos e ingressos específicos para a faixa de 6 a 12 anos.

Réveillon Blue Praia Bar

Data: 31 de dezembro.

31 de dezembro. Local: Blue Praia Bar, Rio Vermelho.

Blue Praia Bar, Rio Vermelho. Preço: a partir de R$ 690.

a partir de R$ 690. Serviço: open bar e open food premium.

A proposta reúne DJs, performances e estrutura à beira-mar, com vista para a queima de fogos.

Réveillon Principote

Data: 31 de dezembro.

31 de dezembro. Local: Principote, Rio Vermelho.

Principote, Rio Vermelho. Preço: a partir de R$ 395 + taxa.

a partir de R$ 395 + taxa. Formato: festa à beira-mar.

O espaço aposta em uma experiência com diferentes ambientes e acesso ao mar, para quem procura uma virada em clima de beach club.

Réveillon Luau da Virada – Escuna

Data: 31 de dezembro.

31 de dezembro. Embarque: Terminal Turístico Náutico da Bahia, Comércio.

Terminal Turístico Náutico da Bahia, Comércio. Horário: check-in às 21h, saída às 22h e retorno previsto para 4h.

check-in às 21h, saída às 22h e retorno previsto para 4h. Atrações: Jota Zô e Remandiola Baiana.

Jota Zô e Remandiola Baiana. Preço: R$ 440 no primeiro lote; casadinha para duas pessoas por R$ 800.

R$ 440 no primeiro lote; casadinha para duas pessoas por R$ 800. Serviço: open bar e petiscos.

A festa acontece a bordo de uma escuna, com passeio pela Baía de Todos-os-Santos e passagem por pontos turísticos como o Farol da Barra, Forte de São Marcelo e Ponta de Humaitá. A parada para acompanhar os fogos depende da programação da queima.

Réveillon Celebration Bahia Sensation

Data: 31 de dezembro.

31 de dezembro. Horário: das 22h às 4h.

das 22h às 4h. Local : Casa da Barra Eventos, Avenida Oceânica, 639, Barra.

: Casa da Barra Eventos, Avenida Oceânica, 639, Barra. Atrações: Gabriel Levy, Isqueminha, Cantor Jow e DJs Fabão e Fábio Na Cena.

Gabriel Levy, Isqueminha, Cantor Jow e DJs Fabão e Fábio Na Cena. Serviço : all inclusive, com buffet e bebidas.

A proposta reúne música ao vivo, DJs, buffet e bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Os valores dos ingressos precisam ser consultados com a produção.

Réveillon Virada Espanhol

Data: 31 de dezembro.

31 de dezembro. Horário: das 20h às 4h.

das 20h às 4h. Local: Clube Espanhol, Ondina.

Clube Espanhol, Ondina. Atrações: ainda não divulgadas na página consultada.

ainda não divulgadas na página consultada. Preço: pista a partir de R$ 240 (meia) e R$ 480 (inteira), mais taxas.

pista a partir de R$ 240 (meia) e R$ 480 (inteira), mais taxas. Serviço: open food, com opções de cadeiras e mesas.

A festa oferece diferentes modalidades de ingresso, incluindo mesas para grupos de até seis pessoas.

Réveillon Beach Farol 2027

Data: 31 de dezembro.

31 de dezembro. Horário: das 20h às 5h.

das 20h às 5h. Local: Beach Farol Clube, Itapuã.

Beach Farol Clube, Itapuã. Atrações: O Pretinho e Alex Sander.

O Pretinho e Alex Sander. Programação: show às 23h e outro às 2h.

show às 23h e outro às 2h. Serviço: festa com acesso à praia e queima de fogos.

Crianças de até 5 anos têm entrada gratuita. O evento informa que não há reserva antecipada de mesas e cadeiras

Réveillon Villa Bahiana 2027

Data: 31 de dezembro.

31 de dezembro. Horário: a partir das 21h.

a partir das 21h. Local: Villa Bahiana, Itapuã.

Villa Bahiana, Itapuã. Atrações: Pagode da Choca, João Oxente, Pagode do Lú, Moacir Caldas e DJ Felipe Vibber.

Pagode da Choca, João Oxente, Pagode do Lú, Moacir Caldas e DJ Felipe Vibber. Preço: pista R$ 100; arena R$ 200; camarote R$ 500.

A festa é uma alternativa para quem procura uma programação com pagode e diferentes setores de acesso.

Réveillon Mahi Mahi

Data: 31 de dezembro.

31 de dezembro. Horário: a partir das 20h.

a partir das 20h. Local: Mahi Mahi, Hotel Sol Victoria Marina.

Atrações: Os Sungas e Resenha do Bigg.

Os Sungas e Resenha do Bigg. Formato: ceia à la carte.

O evento oferece uma alternativa para quem deseja celebrar a virada em um restaurante com acesso à beira-mar. Os valores devem ser consultados diretamente com o estabelecimento.

Grande Hotel da Barra – Réveillon Tropical Chic

Local: Barra.

Barra. Programação: DJ, banda e animadores.

DJ, banda e animadores. Serviço : ceia completa e open bar.

: ceia completa e open bar. Acesso: festa exclusiva para hóspedes.

A proposta do hotel é reunir hospedagem e celebração em uma única experiência.