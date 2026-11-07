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Do gratuito ao luxo: veja festas para curtir o Réveillon em Salvador
Festas espalhadas pela cidade oferecem diferentes experiências
Salvador já começou os preparativos para o Réveillon 2027. Para quem pretende passar a virada do ano na capital baiana, há diversas opções de festas, desde eventos gratuitos até celebrações exclusivas, para comemorar a chegada do novo ano.
Com destaque para o Festival Virada Salvador, na Boca do Rio, a programação também se espalha por bairros como Barra, Rio Vermelho, Pituba, Itapuã, Santo Antônio Além do Carmo e Comércio.
Entre festas gratuitas, eventos exclusivos e atividades com vista para o mar, o portal A TARDE separou as festas que já despontam para o fim de ano da capital baiana. Confira a lista!
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Festas gratuitas de Réveillon em Salvador
Festival Virada Salvador 2027
- Data: 30 de dezembro de 2026 a 3 de janeiro de 2027.
- Local: Arena O Canto da Cidade, Boca do Rio.
- Entrada: gratuita.
- Formato: cinco dias de shows, dois palcos e mais de 100 horas de música.
- Atrações: Na virada, no dia 31 de dezembro, o palco será comandado por Parangolé, Jorge & Mateus, Ivete Sangalo, Dennis e Bell Marques.
Réveillon na Barra
- Data: 31 de dezembro de 2026.
- Local: orla do Farol da Barra.
- Entrada: gratuita.
O Farol da Barra é um dos pontos tradicionais para acompanhar a chegada do Ano Novo em Salvador. A região costuma receber moradores e turistas para acompanhar a queima de fogos e celebrar a virada na praia.
Além da Barra, outros locais da cidade costumam receber queimas de fogos, como Rio Vermelho, Itapuã, Ribeira, Periperi e Cajazeiras. No entanto, a lista definitiva para a virada de 2027 ainda precisa ser confirmada pela prefeitura.
Festas pagas de Réveillon em Salvador
Réveillon AYÓ – MAM
- Data: 31 de dezembro.
- Horário: das 21h às 4h.
- Local: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), Avenida Contorno.
- Atrações: Carla Visi e Dan Miranda.
- Preço: a partir de R$ 300 + taxa.
- Serviço: open bar premium.
- Ingressos: Ticketmaker.
A festa será realizada em um dos cenários mais conhecidos de Salvador, com vista para a Baía de Todos-os-Santos. O serviço anunciado inclui whisky, vodca, cerveja, energético, refrigerante e água.
Réveillon da Baía
- Data: 31 de dezembro de 2026.
- Horário: a partir das 22h.
- Local: jardins da Igreja de Santo Antônio da Barra, Barra.
- Atrações: Alexandre Leão, Máquina na Pista e Jonga Lima.
- Ingressos: Sympla.
O Réveillon da Baía chega à sua 26ª edição em 2027 e terá novamente o cantor e compositor Alexandre Leão entre as atrações. A festa acontece em 31 de dezembro, nos jardins da Igreja de Santo Antônio da Barra, em Salvador, com vista para a Baía de Todos-os-Santos.
Deville Prime Salvador
- Data: 31 de dezembro de 2026.
- Horário: das 20h às 3h de 1º de janeiro.
- Local: Deville Prime Salvador, Itapuã.
- Atrações: DJ Chell, Star Tambores e Banda Trama 3.
- Ingresso adulto: R$ 990 + 10% de taxa (primeiro lote).
A festa contará com buffet completo, open bar e ceia especial de Ano-Novo. Entre as opções gastronômicas estão camarão ao bisque à baiana, lagosta grelhada ao Thermidor Tropical, filé-mignon com cogumelos frescos, salmão assado na manteiga de garrafa e pernil de cordeiro com hortelã e romã.
Mercure Salvador Rio Vermelho
- Data: 31 de dezembro de 2026.
- Horário: das 19h às 3h.
- Local: Mercure Salvador Rio Vermelho, Rua Fonte do Boi, 215.
- Atrações: DJ Akycer e Gela Samba.
- Ingresso: R$ 650 por pessoa no primeiro lote.
- Hospedagem: a partir de R$ 1.890.
- Ingressos: Sympla.
Réveillon 7 Mares
- Data: 31 de dezembro.
- Horário: das 22h às 4h.
- Local: Jardim dos Namorados, Pituba.
- Atrações: Escandurras, Diggo e Uel.
- Preço: a partir de R$ 295 + taxa.
- Serviço: setores com open bar.
A festa aposta no samba e no pagode, com diferentes setores e serviços. A área VIP oferece bebidas adicionais e acesso diferenciado à estrutura do evento. Também há lounges para grupos.
Réveillon Chácara Baluarte
- Data: 31 de dezembro.
- Horário: das 22h às 5h.
- Local: Santo Antônio Além do Carmo.
- Atrações: Alinne Rosa, Bailinho de Quinta e Cortejo Afro.
- Preço: a partir de R$ 310 + taxa.
- Serviço: open bar premium.
A festa reúne música baiana em um espaço localizado no Centro Histórico, conhecido pela vista para a Baía de Todos-os-Santos.
Réveillon Patamares – Maho Beach Club
- Data: 31 de dezembro.
- Horário: das 22h às 4h.
- Local: Maho Beach Club, Patamares.
- Atrações: Jau e Filhos de Jorge.
- Preço: R$ 310 + R$ 31 de taxa no segundo lote; lounge a R$ 450 + taxa.
- Serviço: open bar premium.
O evento oferece setores com diferentes níveis de serviço. Há também valores especiais para crianças: entrada gratuita até 6 anos e ingressos específicos para a faixa de 6 a 12 anos.
Réveillon Blue Praia Bar
- Data: 31 de dezembro.
- Local: Blue Praia Bar, Rio Vermelho.
- Preço: a partir de R$ 690.
- Serviço: open bar e open food premium.
A proposta reúne DJs, performances e estrutura à beira-mar, com vista para a queima de fogos.
Réveillon Principote
- Data: 31 de dezembro.
- Local: Principote, Rio Vermelho.
- Preço: a partir de R$ 395 + taxa.
- Formato: festa à beira-mar.
O espaço aposta em uma experiência com diferentes ambientes e acesso ao mar, para quem procura uma virada em clima de beach club.
Réveillon Luau da Virada – Escuna
- Data: 31 de dezembro.
- Embarque: Terminal Turístico Náutico da Bahia, Comércio.
- Horário: check-in às 21h, saída às 22h e retorno previsto para 4h.
- Atrações: Jota Zô e Remandiola Baiana.
- Preço: R$ 440 no primeiro lote; casadinha para duas pessoas por R$ 800.
- Serviço: open bar e petiscos.
A festa acontece a bordo de uma escuna, com passeio pela Baía de Todos-os-Santos e passagem por pontos turísticos como o Farol da Barra, Forte de São Marcelo e Ponta de Humaitá. A parada para acompanhar os fogos depende da programação da queima.
Réveillon Celebration Bahia Sensation
- Data: 31 de dezembro.
- Horário: das 22h às 4h.
- Local: Casa da Barra Eventos, Avenida Oceânica, 639, Barra.
- Atrações: Gabriel Levy, Isqueminha, Cantor Jow e DJs Fabão e Fábio Na Cena.
- Serviço: all inclusive, com buffet e bebidas.
A proposta reúne música ao vivo, DJs, buffet e bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Os valores dos ingressos precisam ser consultados com a produção.
Réveillon Virada Espanhol
- Data: 31 de dezembro.
- Horário: das 20h às 4h.
- Local: Clube Espanhol, Ondina.
- Atrações: ainda não divulgadas na página consultada.
- Preço: pista a partir de R$ 240 (meia) e R$ 480 (inteira), mais taxas.
- Serviço: open food, com opções de cadeiras e mesas.
A festa oferece diferentes modalidades de ingresso, incluindo mesas para grupos de até seis pessoas.
Réveillon Beach Farol 2027
- Data: 31 de dezembro.
- Horário: das 20h às 5h.
- Local: Beach Farol Clube, Itapuã.
- Atrações: O Pretinho e Alex Sander.
- Programação: show às 23h e outro às 2h.
- Serviço: festa com acesso à praia e queima de fogos.
Crianças de até 5 anos têm entrada gratuita. O evento informa que não há reserva antecipada de mesas e cadeiras
Réveillon Villa Bahiana 2027
- Data: 31 de dezembro.
- Horário: a partir das 21h.
- Local: Villa Bahiana, Itapuã.
- Atrações: Pagode da Choca, João Oxente, Pagode do Lú, Moacir Caldas e DJ Felipe Vibber.
- Preço: pista R$ 100; arena R$ 200; camarote R$ 500.
A festa é uma alternativa para quem procura uma programação com pagode e diferentes setores de acesso.
Réveillon Mahi Mahi
- Data: 31 de dezembro.
- Horário: a partir das 20h.
- Local: Mahi Mahi, Hotel Sol Victoria Marina.
- Atrações: Os Sungas e Resenha do Bigg.
- Formato: ceia à la carte.
O evento oferece uma alternativa para quem deseja celebrar a virada em um restaurante com acesso à beira-mar. Os valores devem ser consultados diretamente com o estabelecimento.
Grande Hotel da Barra – Réveillon Tropical Chic
- Local: Barra.
- Programação: DJ, banda e animadores.
- Serviço: ceia completa e open bar.
- Acesso: festa exclusiva para hóspedes.
A proposta do hotel é reunir hospedagem e celebração em uma única experiência.