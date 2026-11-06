Contágio Experience reúne 1 mil líderes em dois dias de conexões

A 1ª edição do Contágio Experience, encerrou na quinta-feira, 5, no CECBA, em Salvador, com a marca de mil empresários e inúmeras experiências de erros, acertos e tomadas de decisões compartilhadas.

Realizado pelo Grupo Vazk, com correalização do Sebrae, o evento aproximou representantes da indústria, do varejo, da gastronomia, da engenharia, da tecnologia e do entretenimento.

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A programação foi dividida entre “Visão” e “Execução”, conectando debates sobre marketing, vendas e expansão à organização necessária para colocar estratégias em prática.

O evento ainda terminou com o lançamento do Vazk Club, comunidade com programa de um ano para dar continuidade ao desenvolvimento dos negócios. O projeto terá modalidades Black, Gold e Member e inclui encontros mensais, acesso aos eventos mensais do grupo e acompanhamento próximo dos negócios participantes.

“O evento termina, mas o trabalho dentro de cada empresa continua. O Vazk Club nasce para acompanhar essa etapa: ajudar o empresário a definir prioridades, colocar decisões em prática e trocar experiências durante o ano. Queremos chegar a 2027 com mudanças que já começaram agora”, afirma Lucas Vazk, fundador do Grupo Vazk.

Na apresentação, a modalidade Black, com valor anunciado de R$ 20 mil, foi oferecida com desconto de 40% válido durante o encerramento.

Erros e aprendizados por trás do crescimento

No primeiro dia, o Painel de Expansão reuniu Isaac Edington, Amanda Vasconcelos, do Hiperideal, e Karine Queiroz, do Grupo Soho, com mediação de Azevedo. Entre as contribuições, Karine compartilhou erros cometidos em sua trajetória e as lições aprendidas na condução do negócio, buscando ajudar novos empreendedores a antecipar dificuldades.

“Eu quis compartilhar os erros porque sei o quanto teria me ajudado ouvir essas experiências quando estava começando. Cada decisão equivocada trouxe uma lição. Se esse aprendizado ajudar outro empresário a antecipar um problema e encurtar seu caminho, a troca já valeu a pena”, afirma Karine.

A preparação da estrutura para acompanhar a expansão também esteve entre as perspectivas apresentadas no encontro.

“O crescimento aparece para o público quando uma nova loja abre, mas começa muito antes, nas decisões sobre pessoas, processos e operação. O desafio é preparar a estrutura para crescer e continuar entregando ao cliente a qualidade que fez ele confiar na marca”, destaca Amanda Vasconcelos.

Marca, vendas e capacidade de entrega

O Painel de Marketing reuniu Andrea Velame, da Casas Conceito; Antônio Flávio Santos, da Amvox; e Neyse Lobo, do Disk Bananas. Com mediação de Erasmo, a conversa aproximou marcas com diferentes produtos, públicos e modelos de negócio.

“A comunicação precisa mostrar com clareza o que torna uma marca relevante para o seu público. Isso exige conhecer o negócio, cuidar da experiência e ter coerência entre o que se promete e o que se entrega. É assim que se constrói uma relação que permanece”, afirma Andrea.

Para Antônio, a expansão exige alinhamento entre as decisões comerciais e a operação. “Uma empresa precisa olhar para o mercado sem perder de vista sua capacidade de entrega. Na indústria, desenvolver um produto envolve entender o consumidor, planejar a produção e fazer a distribuição funcionar. Crescer exige que essas decisões caminhem juntas”, destaca.

Neyse ressalta o cuidado cotidiano com as relações que sustentam o negócio. “A confiança do cliente é construída todos os dias. Ela depende do cuidado com o produto e da relação com a equipe e os fornecedores. Mesmo quando o negócio cresce, precisamos continuar atentos aos detalhes que fizeram as pessoas escolherem a nossa marca”, afirma.

Já o Painel de Vendas teve Luke, da Overrun e Dr. Gabriel Almeida, do Núcleo GA, também com mediação de Erasmo.

“Vender mais exige preparar a empresa para atender melhor. Quando a procura aumenta, os processos e a equipe precisam acompanhar. O empresário deve olhar para o crescimento e se perguntar se a estrutura está pronta para sustentar aquele próximo passo”, avalia Dr. Gabriel Almeida.

Gestão, tecnologia e formação de líderes

A discussão sobre eficiência empresarial encontra respaldo no cenário nacional. Segundo o Observatório da Produtividade Regis Bonelli, do FGV IBRE, a produtividade do trabalho no Brasil, medida por hora efetivamente trabalhada, cresceu 0,4% em 2025, repetindo o desempenho de 2024. O indicador dimensiona o desafio de ampliar a produção de valor com os recursos disponíveis. (ibre.fgv.br⁠￼)

No segundo dia do Contágio, Carlos Neto Sotero, da Sotero Ambiental, e Leopoldo Leão, da Leão Engenharia, participaram do Painel de Gestão. Danilo Garcia, da Basoft, abordou tecnologia e inteligência artificial, enquanto Leandro Cardoso, da Alpha Fitness, e Paulo Góes, do Camarote Salvador, integraram o Painel de Liderança. As mediações de gestão e liderança ficaram a cargo de Azevedo.

“O líder precisa preparar outras pessoas para decidir. Quando a operação cresce, acompanhar tudo pessoalmente deixa de ser possível. Por isso, desenvolver gestores e alinhar o padrão de atendimento são decisões tão importantes quanto investir em uma nova unidade”, afirma Leandro Cardoso.

Paulo Góes acrescenta a perspectiva de uma operação em que diferentes equipes precisam atuar de forma coordenada.

“O público vê a experiência pronta, mas ela depende de muitas equipes trabalhando em sintonia. Liderar essa entrega exige planejamento, clareza sobre as responsabilidades e preparo para os imprevistos. A qualidade está nessa construção coletiva”, destaca.

Plano de ação e continuidade

O percurso incluiu diagnóstico empresarial e uma etapa dedicada à construção de um Plano de Ação de 90 Dias, conduzidos por Lucas Vazk. A proposta foi relacionar os conteúdos dos painéis à realidade de cada empresa, organizando prioridades, prazos e primeiros passos.

“Um empresário pode levar meses tentando resolver sozinho um problema que outro já enfrentou. Quando essas pessoas se encontram e compartilham também os erros, a conversa ganha valor. É essa troca que queremos manter viva depois do Contágio”, afirma Lucas.

A programação contou ainda com Tio FIS, Adonis, Gabriel Agres, Eduardo Neto e Beatriz, da Carbô e Michele da Top Glamour além dos blocos “Histórias Reais”, com Mavericks e KBA, e “Mavericks no Palco”. Nos dois dias, o “Momento Contágio” reservou espaço para networking e conexões de negócio.