Contágio Experience: empresários baianos revelam erros e segredos para o sucesso dos negócios

Mais de mil empresários se reúnem nesta quarta-feira, 4, para discutir oportunidade e desafios no setor empresarial baiano na primeira edição do Contágio Experience.

Grandes nomes do setor de engenharia, atacado, entretenimento e de alimentos e bebidas da Bahia palestraram sobre trajetória das empresas, marcada por estratégia de gestão e tomada de decisões.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nos dois dias, o evento vai reunir grandes nomes de empresas como Amvox, Hiperideal, Casas Conceito, Grupo Preto, Disk Banana e muito mais.

Neyse Lobo, CEO do Disk Banana. - Foto: Shirley Stolze/ Ag A Tarde

Para Neyse Lobo, CEO do Disk Banana, empresa de fornecimento de bananas com selo azul, o evento traz a oportunidade de compartilhar experiências para outros empresários da terra, mostrando o desafio de transformar uma fase em oportunidade.

"O principal desafio é a gente mesmo. É ser melhor a cada dia, a gente não olha para a concorrência, a gente sempre se preocupa com o nosso. É ser melhor com o nosso time, com os nossos fornecedores, com os nossos clientes, porque a gente fala que a gente está a melhor banana do mercado. Se a gente deixar de se preocupar, deixa de buscar ser o melhor, a gente realmente é ultrapassado", disse ela ao portal A TARDE.

Andrea Velame, criadora e idealizadora da Casas Conceito. - Foto: Shirley Stolze/ Ag A Tarde

À frente da Casas Conceito, Andrea Velame também foi um dos destaques no evento. A veterana foi a responsável por apontar os caminhos para a virada de chave no negócio.

"Se você não comunica, se você não investe em marketing, se você não acha que você tem que dividir o que você está fazendo com a grande comunidade, você não está fazendo algo correto. Comunicação é a nossa palavra-chave. Produto todo mundo tem. Então todo mundo vende alguma coisa em algum lugar do mundo. O que faz com que você seja escolhido é o diferencial que você aplica", explicou ela.

Fundador do Grupo Vazk, Lucas Vazk. - Foto: Shirley Stolze/ Ag A Tarde

O fundador do Grupo Vazk, Lucas Vazk, organizador do Contágio Experience, explica que o evento tem a missão de ajudar o empreendedor a identificar as oportunidades em vários setores.

"Esse ano, é um dos anos mais díficeis para o empresário e o Contágio Experience é a oportunidade de unir todos os empresários para a gente crescerem juntos. Porque tudo aquilo que a gente reclama, a gente só vai conquistar se a gente estiver juntos. Acredito na força do associativismo da comunidade, acredito que a gente cresce muito mais rápido juntos", explica o empresário.

Vazk explica ainda que um dos maiores desafios para o setor empresarial enfrenta está ligado ao sistema cultural

Alguns setores, já são mais bem desenvolvidos, mas a matriz cultural. A forma que as pessoas veem trabalho, performance, produtividade, é o maior desafio para o empresariado hoje, que reclama tanto que pessoas não querem trabalhar, que querem pessoas com alta performance, mas a cultura ainda não foi moldada para isso. E a solução para isso é o empresário se tornar um grande líder", continuou ele em entrevista ao A TARDE

Karine Queiroz, CEO do Grupo Soho, será uma das palestrantes. Segundo ela, mais do que falar sobre o segredo do sucesso do negócio, é preciso falar sobre os erros que precisam ser superados e aprendidos.

"Hoje para ser empresário no Brasil é muito difícil. Todo dia uma história nova relacionada a um problema de gestão, no sentido de taxa de juros alta ou falta de produto. Eu falo muito de erros, principalmente na minha trajetória porque o sucesso é meio óbvio", completou ela.

Contágio Experience

O Contágio Experience é o encontro anual do Grupo Vazk, ecossistema baiano de mentoria, imersão e formação empresarial. A edição de 2026 acontece nos dias 4 e 5 de novembro, no CECBA, em Salvador.

Ao longo dos dois dias, a programação terá painéis com os 20 empresários convidados, chamados pela organização de “Vizionários”, trilhas técnicas conduzidas por trainers do Grupo Vazk e uma área de experiências com ativações de marcas parceiras.