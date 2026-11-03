Empresários por trás de grandes marcas baianas discutem expansão

Empresários à frente de marcas baianas de diferentes segmentos vão compartilhar experiências sobre crescimento, gestão e expansão de negócios durante o Contágio Experience, encontro empresarial marcado para os dias 4 e 5 de novembro, no CECBA, em Salvador. Entre os participantes estão representantes do Camarote Salvador, da Amvox, do Hiperideal e da Leão Engenharia.

Ao todo, o evento terá 20 palestrantes e deve reunir cerca de mil empresários. A proposta é promover a troca de experiências entre lideranças de setores distintos, abordando desafios como ampliação de operações, profissionalização da gestão, formação de equipes e competitividade no mercado.

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Um dos convidados é Paulo Góes, ligado ao Camarote Salvador. Sua participação deve abordar os desafios de consolidar uma marca no setor de entretenimento, no qual planejamento, experiência do público e execução são aspectos importantes para a operação.

No varejo, Amanda Vasconcelos levará ao encontro a experiência do Hiperideal, rede baiana de supermercados com atuação na região metropolitana de Salvador e em Portugal. A executiva dirige as áreas comercial, de marketing, logística, tecnologia da informação e auditoria da empresa. Também preside a Associação Baiana de Supermercados (Abase) e integra a diretoria da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

“Crescer exige entender o cliente e preparar a operação para acompanhar suas necessidades. No varejo, cada decisão precisa fazer sentido para quem compra e para a equipe que faz o negócio acontecer todos os dias”, afirma Amanda

A indústria de eletroeletrônicos será representada por Antônio Flávio Santos, da Amvox, empresa fundada em Camaçari por seu pai, Antonio Moisés. Atualmente, ele divide o comando do negócio com o irmão, Guilherme Santos, e atua nas áreas de operações e marketing, acompanhando a expansão do portfólio e os investimentos em tecnologia.

Já Leopoldo Leão, da Leão Engenharia, acrescenta à programação a perspectiva do setor de engenharia, ampliando a discussão sobre planejamento, gestão e estruturação de empresas.

Troca de experiências entre setores

A programação também terá Karine Queiroz, sócia e gerente do Grupo Soho, e Paulo Sérgio Cavalcanti, presidente da Faceb. Os convidados integram um grupo de 20 empresários selecionados pela organização, que busca aproximar experiências de diferentes segmentos do mercado.

Uma das propostas do encontro é oferecer um diagnóstico individual dos negócios participantes. Por meio de uma ferramenta acessada pelo celular, os empresários responderão a perguntas sobre suas empresas. Segundo a organização, as informações serão cruzadas com os conteúdos apresentados durante o evento para elaborar um plano de ação personalizado para os 90 dias seguintes, com prioridades, prazos e orientações.

Para Lucas Vazk, fundador do Grupo Vazk e idealizador do Contágio Business Club, a escolha dos palestrantes considera a experiência prática dos convidados diante de desafios empresariais.

A expectativa é que as discussões aproximem empresários que, apesar de atuarem em mercados diferentes, enfrentam questões semelhantes na condução e no desenvolvimento de seus negócios.

Veja programação do evento empresarial

Evento reúne Paulo Góes, Amanda Vasconcelos, Antônio Flávio Santos, Leopoldo Leão, Karine Queiroz, Paulo Sérgio Cavalcanti e Lucas Vazk. - Foto: Divulgação

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