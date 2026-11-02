Acidente entre van e carro de passeio deixa morto e feridos na Bahia

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Um acidente envolvendo uma van e um carro de passeio deixou uma pessoa morta, na madrugada desta segunda-feira, 2, na BR-330, trecho de Jequié, no sudoeste da Bahia. Outras oito pessoas tiveram lesões graves.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 00h35, houve um sinistro do tipo colisão frontal entre os veículos. Não há informações sobre a unidade de saúde para onde os feridos foram levados.

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Equipes PRF estiveram no local e aguardaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) e Instituto Médico Legal (IML). A reportagem tentou contato com a Polícia Civil, que optou por não relatar o caso.

Fiscalização nas rodovias está reforçada no feriadão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou a fiscalização nas rodovias federais da Bahia durante o feriado de Finados. A operação começou sexta-feira, 30, e segue até hoje, período em que a expectativa é de aumento no fluxo de veículos por causa das viagens.

As equipes concentram as abordagens em trechos e horários com maior registro de acidentes graves. Entre as principais infrações fiscalizadas estão o excesso de velocidade, as ultrapassagens proibidas em pistas simples e a direção sob efeito de álcool.

Veja cuidados necessários antes de pegar a estrada no feriado de Finados

Quem pretende viajar durante o feriadão deve revisar o veículo antes de sair. A recomendação é verificar as condições dos pneus, dos freios, das luzes e dos limpadores de para-brisa, além de conferir os equipamentos obrigatórios.

Durante o percurso, os motoristas devem respeitar os limites de velocidade e adaptar a condução às condições da pista, do clima e do trânsito. Ultrapassagens devem ser feitas apenas em locais permitidos e quando houver segurança para concluir a manobra.

Outro cuidado é não dirigir após consumir bebida alcoólica. O cansaço também pode comprometer a atenção e os reflexos, por isso é importante descansar antes de viajar e fazer pausas em trajetos longos.

O cinto de segurança deve ser usado por todos os ocupantes, inclusive no banco traseiro. Crianças precisam ser transportadas em dispositivos de retenção adequados à idade, à altura e ao peso.

Manter uma distância segura do veículo à frente também ajuda a evitar colisões, especialmente em períodos de tráfego intenso, quando freadas bruscas podem provocar acidentes.