Ciclone avança pelo Brasil e pode provocar temporais na Bahia

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Um ciclone extratropical deve provocar mudanças nas condições climáticas em diferentes regiões do Brasil nesta semana. O fenômeno, previsto para se formar próximo ao litoral de Santa Catarina entre quarta-feira, 4, e quinta-feira, 5, será acompanhado por uma frente fria que deve avançar até o sul da Bahia.

O fenômeno começa a se desenvolver a partir do fortalecimento de uma área de baixa pressão entre o Paraguai, a Argentina e o Sul do Brasil, que deve dar origem ao ciclone extratropical, segundo o Climatempo.

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Entre os estados afetados estão Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará, além do Distrito Federal.

Ciclone extratropical pode mudar o tempo na Bahia?

Na Bahia, a previsão indica que a frente fria deve chegar ao estado na sexta-feira, 6 de novembro, atingindo inicialmente o sul baiano.

Enquanto no sábado, 7, o sistema estará no litoral sul da Bahia e poderá favorecer a formação de novas áreas de chuva no interior do Nordeste. Há também possibilidade de temporais em áreas do estado.