O que pode ou não levar para a prova Fuvest? 1ª fase é neste domingo

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A Fuvest 2027 realiza sua primeira fase neste domingo, 1º de novembro, em 88 locais de prova. Os candidatos devem ficar atentos aos itens permitidos e proibidos durante a aplicação, que começa às 13h, após a abertura dos portões às 12h.

O vestibular é dividido em duas fases. Os participantes aprovados na primeira etapa farão as provas seguintes nos dias 6 e 7 de dezembro. Já a divulgação do resultado da primeira chamada para matrícula está prevista para 26 de janeiro de 2027.

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O que levar e quais itens são proibidos?

Para entrar no local de prova, é obrigatório apresentar um documento de identificação, que pode ser físico ou digital. A caneta utilizada deve ser esferográfica, de corpo transparente, nas cores azul ou preta.

Também estão liberados água, alimentos leves, lápis ou lapiseira, borracha, apontador e régua transparente. Candidatos que necessitem de itens médicos devem observar a autorização prévia exigida pela organização.

Entre os objetos que não podem ser levados estão relógios, aparelhos eletrônicos, marca-texto, corretivo, compasso e canetas que não sejam esferográficas. Também são proibidos lápis com tabuada, materiais impressos para anotações, protetores auriculares, fones de ouvido, chapéus e óculos de sol.

Os candidatos podem consultar o endereço e o número da sala na Área do Candidato, disponível no site oficial da Fuvest. Para acessar as informações, é necessário utilizar o CPF e a senha cadastrados durante a inscrição.

Quantos candidatos disputam as vagas?

A edição de 2027 registrou 106.165 inscritos, número cerca de 5% menor que o do processo seletivo anterior, quando foram contabilizadas 111.480 inscrições.

Desse total, 12.337 participantes são treineiros, ou seja, estudantes que ainda não concluíram o Ensino Médio e fazem a prova apenas para testar seus conhecimentos. Os outros 93.828 candidatos concorrem efetivamente às 8.147 vagas disponíveis nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP).

As oportunidades estão distribuídas entre três modalidades:

Ampla concorrência: 4.888 vagas;

4.888 vagas; Escolas públicas : 2.053 vagas;

: 2.053 vagas; Escolas públicas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas : 1.206 vagas.

A primeira fase terá 80 questões de múltipla escolha, dez a menos que na edição anterior. Apesar da redução, o tempo disponível permanece em cinco horas. O conteúdo abrange arte, biologia, educação física, filosofia, física, geografia, história, inglês, matemática, português, química e sociologia.

Quais são os cursos mais concorridos?

Medicina continua na liderança da relação candidato por vaga, com 76,3 inscritos para cada oportunidade. Apesar de permanecer como o curso mais disputado, a concorrência caiu em relação ao vestibular de 2026, quando o índice era maior.

Na sequência, aparecem psicologia no campus de São Paulo, com 50,9 candidatos por vaga, e psicologia em Ribeirão Preto, com 37,5. Relações internacionais registra 34,8 candidatos por vaga, enquanto audiovisual tem 30,8.

Confira as próximas datas da Fuvest

O calendário do processo seletivo prevê as seguintes etapas: