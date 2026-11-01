VÍDEO: Prefeito aparece com duas esposas em show de Natanzinho Lima

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Prefeito de Centro Novo do Maranhão, Júnior Garimpeiro (PSDB) ganhou projeção nas redes sociais após aparecer ao lado das duas esposas durante um show de Natanzinho Lima. O gestor vive um relacionamento assumido com Natali Lima e Natália Silva Melo,

No episódio, ocorrido na última quinta-feira, 29, o político surge em cima do palco abraçado com ambas, diante da plateia. Em outro momento registrado pelo público, as mulheres aparecem bebendo diretamente do gargalo de uma garrafa.

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Apesar do relacionamento poliamoroso não ser novidade, esta foi a primeira vez em que as duas foram vistas juntas publicamente.

Veja vídeo:

Quem são as mulheres de Júnior Garimpeiro?

Natali Lima é reconhecida como a primeira-dama oficial, por ser legalmente casada com Júnior Garimpeiro e mãe de duas filhas do político.

Já Natália Silva Melo, passou a ser conhecida como Natália do Júnior Garimpeiro. Ela passou a ganhar destaque na política estadual e este ano, foi eleita deputada estadual pelo Maranhão.