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POLÍTICA

VÍDEO: Prefeito aparece com duas esposas em show de Natanzinho Lima

Esta foi a primeira vez em que as duas foram vistas juntas publicamente

Luiza Nascimento
Por
Natali Lima, Júnior Garimpeiro e Natália Silva Melo
Natali Lima, Júnior Garimpeiro e Natália Silva Melo - Foto: Reprodução
Eleições 2026

Prefeito de Centro Novo do Maranhão, Júnior Garimpeiro (PSDB) ganhou projeção nas redes sociais após aparecer ao lado das duas esposas durante um show de Natanzinho Lima. O gestor vive um relacionamento assumido com Natali Lima e Natália Silva Melo,

No episódio, ocorrido na última quinta-feira, 29, o político surge em cima do palco abraçado com ambas, diante da plateia. Em outro momento registrado pelo público, as mulheres aparecem bebendo diretamente do gargalo de uma garrafa.

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Apesar do relacionamento poliamoroso não ser novidade, esta foi a primeira vez em que as duas foram vistas juntas publicamente.

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Veja vídeo:

Quem são as mulheres de Júnior Garimpeiro?

Natali Lima é reconhecida como a primeira-dama oficial, por ser legalmente casada com Júnior Garimpeiro e mãe de duas filhas do político.

Já Natália Silva Melo, passou a ser conhecida como Natália do Júnior Garimpeiro. Ela passou a ganhar destaque na política estadual e este ano, foi eleita deputada estadual pelo Maranhão.

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Tags

Centro Novo do Maranhão Júnior Garimpeiro maranhão

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