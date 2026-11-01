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POLÍTICA

União Brasil e PP articulam espaço no quarto governo Lula

Senadora paraibana é o nome apresentado pelo PP, que busca ampliar seu espaço na composição

Luan Julião
Por
PP defende que Daniella Ribeiro assuma uma pasta de maior estrutura e descarta, nos bastidores, ministérios de atuação mais segmentada
PP defende que Daniella Ribeiro assuma uma pasta de maior estrutura e descarta, nos bastidores, ministérios de atuação mais segmentada - Foto: Ricardo Stuckert | PR
Eleições 2026

A federação União Progressista apresentou ao governo Lula sugestões de parlamentares que poderiam ocupar cargos no primeiro escalão de um eventual quarto mandato do presidente. As indicações incluem nomes do União Brasil e do PP com maior proximidade política com a esquerda.

Pelo União Brasil, foram sugeridos os deputados federais Moses Rodrigues (CE) e Pedro Lucas (MA). Este último chegou a ser convidado para assumir o Ministério das Comunicações em 2025, mas optou por não aceitar a indicação.

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Já o PP colocou na mesa o nome da senadora Daniella Ribeiro (PB). A legenda atualmente tem André Fufuca no comando do Ministério do Esporte, mas a expectativa é que ele permaneça no Senado, cargo para o qual foi eleito em 2026.

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A indicação de Daniella também envolve articulações políticas na Paraíba. Ela é mãe do governador Lucas Ribeiro (PP) e irmã do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, um dos integrantes do partido com maior proximidade com o Palácio do Planalto. Aguinaldo, inclusive, foi relator da reforma tributária apoiada pelo governo Lula.

PP quer ministério de maior peso

Ao defender o nome de Daniella, o PP sinaliza que pretende garantir à senadora uma pasta de maior estrutura e abrangência. A legenda considera que um ministério com atuação mais específica, como o das Mulheres, não corresponderia ao espaço que deseja para a parlamentar no governo.

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Tags

articulações políticas governo Lula pp união progressista

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