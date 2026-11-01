Não tenho plano para encontrar Flávio Bolsonaro, diz Donald Trump

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Em conversa com repórteres, na propriedade de Mar-a-Lago, em Palm Beach, Flórida, Donald Trump declarou que não possui planos para se encontrar com o aliado brasileiro, que viajou para os Estados Unidos após o resultado do pleito.



Trump afirmou que o senador Flávio Bolsonaro tem autorização para permanecer no território norte-americano pelo período que desejar.

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A declaração ocorre no contexto pós-eleitoral do Brasil, onde o político de direita foi derrotado nas urnas pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Encontro com Flávio

​Durante a entrevista, o republicano fez críticas ao processo eleitoral do país sul-americano e manifestou apoio público a Bolsonaro:

​— Na minha opinião, a eleição foi uma vergonha. Ele foi muito maltratado. E pode ficar aqui o tempo que quiser — declarou.