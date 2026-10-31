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FORTALECIMENTO

Marinha do Brasil incorpora o Navio-Patrulha "Mangaratiba"

Essa é a quarta embarcação da Classe “Macaé” a ser incorporada à frota nacional

Rodrigo Tardio
Por
Novo patrulheiro vai atuar em frentes cruciais para a soberania e assistência nacional
Novo patrulheiro vai atuar em frentes cruciais para a soberania e assistência nacional - Foto: Divulgação
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O Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro presenciou, nesta sexta-feira, 30, a solenidade de Mostra de Armamento do Navio-Patrulha “Mangaratiba” (P73).

Quarta embarcação da Classe “Macaé” a ser incorporada à frota nacional, o navio representa mais um avanço no fortalecimento do patrulhamento naval brasileiro.

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​Construída integralmente no próprio estaleiro carioca, a embarcação passa agora a integrar o Setor Operativo da Força Armada.

O “Mangaratiba” vai ter como área prioritária de atuação as águas sob jurisdição do 4º Distrito Naval, cuja sede está localizada em Belém (PA).

​Defesa estratégica

​Projetado para responder a demandas diversificadas no litoral e em águas jurisdicionais, o novo patrulheiro vai atuar em frentes cruciais para a soberania e a assistência nacional:

​- Operações de busca e resgate em alto-mar.

- ​Prestação de socorro e apoio logístico a populações em comunidades de difícil acesso.

- ​Vigilância e salvaguarda das infraestruturas críticas de exploração de petróleo e gás.

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Transição para a vida ativa

​A cerimônia marcou formalmente o encerramento da fase de construção e a transição da embarcação para a fase operacional.

Durante o ato oficial, a primeira tripulação tomou posse das instalações do navio, que realizou, pela primeira vez a bordo, o tradicional cerimonial de hasteamento e saudação à Bandeira Nacional.

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Tags

Arsenal de Marinha Força Armada Patrulhamento Naval

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