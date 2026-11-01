Prefeitura toca hino nazista para receber delegação alemã no Brasil

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Uma delegação de estudantes e autoridades das cidades alemãs Homberg e Wolfhagen foi recebida pela Prefeitura de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, com a execução de uma versão histórica do hino da Alemanha associada ao período nazista.

A situação aconteceu na última terça-feira, 27, durante um encontro que tinha como intuito a formalização de uma parceria de intercâmbio estudantil. O caso provocou constrangimento entre autoridades alemãs.

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Ao relatar o ocorrido durante uma sessão, o vereador Gady Gonzalez (MDB), presidente da Câmara Municipal de Ubatuba, explicou que os próprios alemães pediram que o episódio não se repetisse e orientaram os responsáveis pela cerimônia.

"Se isso acontecesse na Alemanha, todo mundo estaria preso", destacou Gady.

Hino teria sido executado mediante erro

No relato, Gady levantou a suposição de que o erro poderia ter ocorrido durante a escolha do hino na internet, sem a devida verificação histórica.

O ponto foi confirmado posteriormente pela Prefeitura de Ubatuba, administrada por Flavia Pascoal (PL), que classificou a situação como um "equívoco pontual".

“Decorreu de um equívoco pontual, identificado e solucionado imediatamente, mediante diálogo com os representantes da delegação”, disse em nota.

Atualmente, apenas a terceira estrofe da composição original integra oficialmente o hino nacional alemão.