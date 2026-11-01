Trump afirma que Flávio pode ficar “quanto tempo quiser” nos EUA

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou não ter planos de se encontrar com o senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado na eleição brasileira.

No sábado, 31, em entrevista no clube Mar-a-Lago em Palm Beach, Flórida, Trump ainda disse que Flávio pode permanecer no país “quanto tempo quiser”.

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Horas antes, o secretário de Estado americano Marco Rubio afirmou que o governo americano não interveio diretamente na fuga de Flávio aos Estados Unidos.

“Ele já dispunha de um visto, e o presidente tomou a decisão de permitir sua entrada no país”, explicou Rubio em uma entrevista coletiva realizada em Atlanta. “O governo dos Estados Unidos não participou diretamente [da saída de Flávio do Brasil]”, completou.

Fuga de Flávio Bolsonaro

O senador do PL é investigado por lavagem de dinheiro e evasão de divisas e deixou o Brasil na quarta-feira, 28, depois que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou que ele entregasse seus passaportes.

Flávio fugiu do Brasil passando pela Argentina e pelo Equador em um avião que, segundo os jornais The New York Times e o The Wall Street Journal, foi fretado por Jason Miller, assessor de Donald Trump.

O avião que transportou o ex-candidato brasileiro para os Estados Unidos foi pago por um intermediário a partir de uma conta bancária americana, segundo declarou à AFP o diretor da companhia aérea.

A Casa Branca não fez comentários sobre o voo, mas Trump qualificou as eleições brasileiras de “vergonhosas”.

Uma fonte diplomática disse à AFP que o representante diplomático da Argentina havia sido convocado para uma “reunião rotineira" para "dar explicações” sobre o voo.

O ministro das Relações Exteriores da Argentina negou posteriormente que o Brasil tenha pedido explicações ao seu governo por seu papel na fuga.

Desde sua chegada aos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro afirmou ser o verdadeiro líder do Brasil e declarou que deixou o país porque era vítima de uma “perseguição”.

O pai de Flávio Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, cumpre uma pena de 27 anos em prisão domiciliar por planejar um golpe de Estado após sua derrota nas eleições de 2022.