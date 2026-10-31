Governo Trump não deve apoiar Flávio Bolsonaro como líder do Brasil

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O governo Donald Trump nos Estados Unidos não deve apoiar a decisão do senador Flávio Bolsonaro (PL) de se declarar líder do Brasil. O posicionamento teria sido definido após o político desembarcar no país na última quarta-feira, 28 . As informações da Reuters.

De acordo com fontes ouvidas pela agência de notícias, mesmo após ajudar na entrada de Flávio no país, conforme informaram jornais americanos, o governo não deve endossar o discurso do bolsonarista.

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O senador publicou, depois de perder as eleições para o presidente Lula (PT), uma carta se autointitulando “o verdadeiro presidente eleito do Brasil”, mas depois recuou e se autoproclamou “líder do Brasil”.

Além disso, a publicação ressaltou que o líder americano pode mudar de ideia, mas que no momento está relutante em provocar uma nova crise nas relações com o Brasil.

Já Flávio planeja ir à capital dos Estados Unidos, Washington, na próxima semana. Após uma operação de fuga, o parlamentar desembarcou em Miami. A ideia é iniciar uma interlocução direta com integrantes do governo americano.

Flávio justifica sua saída do Brasil

Flávio justificou, em uma live em suas redes sociais, a saída do Brasil dizendo que poderia ser alvo de novas medidas judiciais. Logo após as eleições, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a apreensão dos seus passaportes.

Ao tratar de seu futuro político, Flávio disse ainda que está disposto a concorrer novamente ao Planalto e sugeriu que isso poderia ocorrer antes de 2030.

O senador associou essa possibilidade à expectativa de uma crise econômica que, em sua avaliação, poderá abreviar o novo mandato de Lula, mas não explicou em que circunstâncias poderia haver nova eleição presidencial.

“Qualquer coisa que aconteça, eu vou estar aqui pronto, inclusive, se for preciso, para disputar a Presidência da República de novo. (...) Eu não tô falando de 2030, não. Eu tô falando de antes disso”, afirmou.