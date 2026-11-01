Bolsa Família de novembro começa a ser pago no dia 16; veja calendário

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Os pagamentos do Bolsa Família referentes a novembro de 2026 começam no dia 16, conforme o calendário divulgado pelo governo federal. Nesta primeira data, recebem os beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 1. Neste mês, o cronograma terá uma particularidade: os depósitos serão concentrados em apenas três dias.

A unificação das datas também será aplicada em dezembro. A medida foi anunciada em outubro pelo governo federal para antecipar os repasses nos últimos meses do ano, diante da possibilidade de agravamento dos efeitos do Super El Niño sobre as populações mais vulneráveis.

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Confira o calendário de novembro:

16 de novembro: NIS com final 1;

17 de novembro: NIS com final 2;

18 de novembro: NIS com finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

Tradicionalmente, os pagamentos são distribuídos ao longo dos últimos dez dias úteis de cada mês. Em dezembro, os depósitos costumam ser antecipados.

Valores do Bolsa Família

Novembro será o segundo mês de pagamentos após o reajuste anunciado pelo governo federal em 17 de setembro. Com a mudança, o valor mínimo por família passou de R$ 600 para R$ 691.

O Benefício de Renda de Cidadania, calculado por integrante da família, também foi elevado, de R$ 142 para R$ 164. Dessa forma, uma família com três pessoas tem direito a R$ 492 como valor inicial. Como a quantia não alcança o piso do programa, o governo acrescenta a diferença até completar R$ 691.

Já uma família formada por cinco integrantes tem direito a R$ 820, considerando o pagamento de R$ 164 por pessoa.

Os benefícios adicionais também passaram por reajustes:

R$ 173: por criança de até seis anos, antes R$ 150;

R$ 58: por gestante, antes R$ 50;

R$ 58: por criança ou adolescente de 7 a 17 anos, antes R$ 50;

R$ 58: por bebê de até seis meses, antes R$ 50.

Assim, o total recebido varia de acordo com a quantidade de integrantes e a composição familiar, considerando os adicionais destinados a crianças, adolescentes e gestantes.

Quem tem direito ao benefício?

Para receber o Bolsa Família, a renda mensal da família deve ser de, no máximo, R$ 218 por pessoa. O cálculo é feito pela soma dos rendimentos de todos os integrantes, dividida pela quantidade de moradores da residência.

Além do critério de renda, os beneficiários precisam cumprir algumas exigências para permanecer no programa. Entre elas estão a frequência escolar de crianças e adolescentes, o acompanhamento pré-natal das gestantes e a manutenção das carteiras de vacinação atualizadas.

Como se cadastrar no Bolsa Família?

O primeiro passo para quem deseja receber o benefício é realizar a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), ferramenta utilizada pelo governo federal para identificar famílias de baixa renda e incluí-las em programas sociais.

A inscrição, entretanto, não garante a entrada automática no Bolsa Família. Depois do cadastramento, os dados passam por uma análise para verificar se a família atende aos critérios exigidos pelo programa.

Como movimentar e sacar o dinheiro?

Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa TEM ou pelo internet banking, sem a necessidade de comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal.

Outra possibilidade é utilizar o cartão do Bolsa Família para fazer compras em estabelecimentos comerciais por meio da função débito.

Quem preferir sacar o dinheiro pode recorrer aos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências da Caixa.