BAHIA
Calor na Bahia faz prefeitura reduzir horário em escolas municipais
Medida busca garantir segurança, saúde e bem-estar aos alunos, professores e demais funcionários
As aulas da rede municipal de Paulo Afonso, no extremo norte da Bahia, vão ter uma redução no horário até o dia 16 de dezembro, quando termina o ano letivo no município. Em comunicado veiculado pela prefeitura, a medida foi tomada devido às altas temperaturas.
"A medida busca garantir mais segurança, saúde e bem-estar aos nossos alunos, professores e demais profissionais da educação, sem comprometer a aprendizagem", destacou a gestão municipal.
As creches mantêm o funcionamento em horário normal. Segundo o Climatempo, nos próximos dias, Paulo Afonso pode atingir 40ºC.
Confira novos horários:
- Manhã: 7h às 10h20
- Tarde: 13h às 16h20
- Educação integral: 7h às 16h
- Creches: horário normal
Leia Também:
Veja publicação: