Calor na Bahia faz prefeitura reduzir horário em escolas municipais

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As aulas da rede municipal de Paulo Afonso, no extremo norte da Bahia, vão ter uma redução no horário até o dia 16 de dezembro, quando termina o ano letivo no município. Em comunicado veiculado pela prefeitura, a medida foi tomada devido às altas temperaturas.

"A medida busca garantir mais segurança, saúde e bem-estar aos nossos alunos, professores e demais profissionais da educação, sem comprometer a aprendizagem", destacou a gestão municipal.

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As creches mantêm o funcionamento em horário normal. Segundo o Climatempo, nos próximos dias, Paulo Afonso pode atingir 40ºC.

Confira novos horários:

Manhã: 7h às 10h20

Tarde: 13h às 16h20

Educação integral: 7h às 16h

Creches: horário normal

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