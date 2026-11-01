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Calor na Bahia faz prefeitura reduzir horário em escolas municipais

Medida busca garantir segurança, saúde e bem-estar aos alunos, professores e demais funcionários

Luiza Nascimento
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Ilustrativa Ilustrativa

As aulas da rede municipal de Paulo Afonso, no extremo norte da Bahia, vão ter uma redução no horário até o dia 16 de dezembro, quando termina o ano letivo no município. Em comunicado veiculado pela prefeitura, a medida foi tomada devido às altas temperaturas.

"A medida busca garantir mais segurança, saúde e bem-estar aos nossos alunos, professores e demais profissionais da educação, sem comprometer a aprendizagem", destacou a gestão municipal.

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As creches mantêm o funcionamento em horário normal. Segundo o Climatempo, nos próximos dias, Paulo Afonso pode atingir 40ºC.

Confira novos horários:

  • Manhã: 7h às 10h20
  • Tarde: 13h às 16h20
  • Educação integral: 7h às 16h
  • Creches: horário normal

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Bahia Educação Paulo Afonso

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