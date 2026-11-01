Deputado federal nega privatização da Bahiagás e diz que Estado manterá controle

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O deputado federal eleito Lucas Reis (PT) rebateu as acusações de privatização da Bahiagásapós críticas à venda de uma participação acionária minoritária da companhia. O parlamentar defendeu que a operação seja diferenciada da transferência do controle de uma empresa pública e afirmou que o Estado da Bahia continuará à frente das decisões estratégicas da empresa.

Lucas atuou durante três anos como conselheiro do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química, Petroquímica, Plástica e Farmacêutica do Estado da Bahia (Sindiquímica-BA). Segundo ele, a venda de parte das ações não representa a perda do controle estatal.

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“Privatização é uma coisa, venda de participação minoritária é outra. O Estado da Bahia não está abrindo mão do controle da Bahiagás. Continuará com a maioria das ações com direito a voto e com o poder de conduzir as decisões estratégicas da companhia. É importante que esse debate seja feito com responsabilidade e com base nos fatos”, afirmou.

O deputado federal eleito destacou ainda que as ações colocadas à venda fazem parte de um lote adquirido pelo Estado em 2022, sem comprometer sua participação acionária original.

“Defender o patrimônio público também é tratar o assunto com seriedade. A Bahiagás continuará sob controle do Estado, com seus investimentos e seu papel estratégico no desenvolvimento da Bahia preservados”, completou.

Controle e investimentos

Lucas Reis ressaltou também que a manutenção do controle acionário assegura ao Governo do Estado a prerrogativa de indicar o diretor-presidente da Bahiagás e continuar orientando os investimentos programados para a expansão da rede de distribuição de gás natural.

De acordo com o parlamentar, a medida garante a continuidade dos serviços e o desenvolvimento do setor na Bahia.