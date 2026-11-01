Lula nega fim de programas sociais e dispara: "Fake news"

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais, neste domingo, 1, para desmentir os barcos recentes de que o governo, sob a sua gestão, poderia acabar com os programas sociais existentes, a exemplo do Bolsa Família.

Em vídeo publicado no Instagram e em seu canal de WhatsApp, Lula levantou o tom ao associar o que chamou de “fake news” aos seus adversários, descartando a possibilidade de qualquer corte na área social.

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Nenhum programa social será extinto nesse país Presidente Lula

Lula ainda garantiu que a única mudança possível será uma possível criação de novos mecanismos sociais, sem se aprofundar no tema.

“Em uma semana que fiquei sem falar, a mentira tomou conta desse país. A extrema direita fez muita fake news, fez mentira dizendo que a gente ia acabar com os programas sociais”, disparou Lula, que completou.

"Escutem o que vou dizer a vocês, nenhum programa social será extinto nesse país. O que pode acontecer é a gente criar novos programas sociais ou melhorar os programas que já estão. Não acreditem nos mentirosos que vivem tentando vender desgraça e infelicidade para o nosso povo", afirmou o presidente petista.

Lula agradece pela virada histórica

No mesmo vídeo, Lula aproveitou para agradecer aos mais de 64 milhões de votos dados a ele no segundo turno da eleição presidencial, contra Flávio Bolsonaro (PL).

A votação, recorde na história das eleições brasileiras, garantiu a Lula a inédita virada em um segundo turno presidencial, após ficar atrás de Flávio no primeiro turno.

"Preciso voltar a falar com cada estado brasileiro, para poder agradecer a cada mulher, a cada homem, cada pessoa de idade que foi eleito, cada jovem que foi para a rua garantir a continuidade da democracia brasileira [...] Quero voltar a percorrer cada estado e agradecer", afirmou o presidente.