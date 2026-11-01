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ASSÉDIO ELEITORAL

Empresários de Jacobina articulam demissões para eleitores de Lula

Grupo com mais de 250 membros organiza boicote a trabalhadores por motivação política

Rodrigo Tardio
Por
Trabalhadores seriam alvos de desligamento sumário devido ao posicionamento político
Trabalhadores seriam alvos de desligamento sumário devido ao posicionamento político - Foto: Divulgação
Eleições 2026

Empresários de Jacobina, Piemonte da Chapada Diamantina, estão no centro de uma denúncia de assédio eleitoral.

Proprietários de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços da cidade organizaram uma mobilização coordenada com o objetivo de demitir funcionários que declararam voto ou apoiaram a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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​A articulação ocorria por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas. No grupo denominado "DIJ – Direita Independente de Jacobina", que reúne mais de 250 integrantes, participantes trocavam listas e nomes de trabalhadores que deveriam ser alvos de desligamento sumário devido ao posicionamento político.

O grupo é composto por apoiadores do senador Flávio Bolsonaro (PL).

​Vazamento e repercussão

​Entre os membros ativos do grupo está o médico Dr. Rafael Mesquita (PL), candidato a deputado estadual no último pleito. Mesquita obteve 5.617 votos e atualmente ocupa a posição de suplente na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

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​O caso veio à tona após capturas de tela das conversas serem vazadas e compartilhadas nas redes sociais, gerando indignação na comunidade local e levantando alertas sobre a prática ilícita de intimidação e discriminação no ambiente de trabalho.

​O que diz a Lei

O assédio eleitoral no ambiente de trabalho é caracterizado pela coerção, intimidação ou promessa de benefícios para influenciar o voto ou punir empregados por escolhas políticas.

A prática configura infração trabalhista e crime eleitoral, passível de sanções pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pela Justiça Eleitoral.

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Tags

Assédio eleitoral intimidação no trabalho jacobina

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