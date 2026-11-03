AÇÃO CONJUNTA
Megaoperação no Ferry Boat garante travessia sem filas no retorno do feriado
Internacional Travessias (ITS), colocou quatro ferries para atender demanda no feriado de Finados
Uma ação conjunta promovida pelo Governo da Bahia, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações (Agerba), inspecionou o funcionamento do sistema Ferry-Boat na última segunda-feira, 2, marcado pelo grande fluxo de passageiros no regresso do feriado prolongado.
A concessionária responsável pelo transporte marítimo, Internacional Travessias Salvador (ITS), colocou quatro ferries em circulação para absorver o alto volume de usuários.
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Ferryes em funcionamento
Estiveram em operação os ferries Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Ivete Sangalo e Maria Betânia. Além da frota regular, a empresa adotou viagens extraordinárias, encerrando as atividades da noite às 23h30 sem intercorrências de congestionamentos ou esperas prolongadas nos terminais.
A regularidade do serviço durante o pico de demanda foi viabilizada pelo esquema especial de saídas em ritmo contínuo — no formato "bate-volta".
A medida garantiu partidas assim que as embarcações atingiam a capacidade máxima, substituindo a tabela horária fixa e acelerando o embarque dos passageiros.