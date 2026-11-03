Megaoperação no Ferry Boat garante travessia sem filas no retorno do feriado

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​Uma ação conjunta promovida pelo Governo da Bahia, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações (Agerba), inspecionou o funcionamento do sistema Ferry-Boat na última segunda-feira, 2, marcado pelo grande fluxo de passageiros no regresso do feriado prolongado.

​A concessionária responsável pelo transporte marítimo, Internacional Travessias Salvador (ITS), colocou quatro ferries em circulação para absorver o alto volume de usuários.

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Ferryes em funcionamento

Estiveram em operação os ferries Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Ivete Sangalo e Maria Betânia. Além da frota regular, a empresa adotou viagens extraordinárias, encerrando as atividades da noite às 23h30 sem intercorrências de congestionamentos ou esperas prolongadas nos terminais.

​A regularidade do serviço durante o pico de demanda foi viabilizada pelo esquema especial de saídas em ritmo contínuo — no formato "bate-volta".

A medida garantiu partidas assim que as embarcações atingiam a capacidade máxima, substituindo a tabela horária fixa e acelerando o embarque dos passageiros.