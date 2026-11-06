Stiep e outros bairros terão energia interrompida nesta sexta (06/11)

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Stiep e outros três bairros de Salvador terão energia interrompida nesta sexta-feira, 6, temporiamente. Segundo a Neoenergia Coelba, empresa responsável pelo serviço, as pausas ocorrerão das 10h às 16h de forma alternada.

Durante o período, também serão afetados Boa Vista de São Caetano, Capelinha e São Caetano.

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A Neoenergia afirma que suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica. Os serviços são informados antecipadamente.

Confira trechos com falta de energia em Salvador:

Boa Vista de São Caetano

Rua São José, 13, 37, 20, 34, 30, 7, 2025, 32, 15, 33, 8, 28, 14, 19, 26, 10, 6, 5, 22, 17, 2, 21, 16, 18, 11, 23, 27 e 38.

Rua Promotor Rapold Filho, 47, 59, 31, 50, 56, 58, 41, 48, 45, 5, 9998, 84, 51, 63, 43, 60, 54, 67, 61, 152, 52, 55, 49, 53, 57, 39, 44 e 65.

Rua Rodovia A, 9996 e 1101.

Rua José Tibério, 1099.

Horário: das 10h às 13h50.

Capelinha

Travessa 1 Major Pinheiro, 26.

Horário: das 10h às 13h50.

São Caetano

Avenida São José, 2, 6, 35, 9, 12, 30, 5 e 33.

Avenida Santa Cruz, 26, 17, 8, 2, 30, 40, 3, 4, 32, 31, 1, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 12, 6, 14, 28 e 20.

Avenida Contorno, 23, 41, 17, 30, 28, 27, 10, 21, 24, 20, 3, 4, 31, 18, 19, 25, 14, 6, 16, 9, 11, 12 e 291.

Travessa 1 Contorno, 11, 33, 7, 15, 5, 1, 22, 13 e 12.

Travessa Contorno, 5, 38, 29, 33, 110, 9 e 11.

Rua do Desengano, 37.

Rua José Tibério, 1097, 1095 e 1049.

Avenida São Jorge, 19.

Rua Yolanda, 344.

Travessa Desembargador Viana de Castro, 119, 6 e 4.

Rua Desembargador José Manoel Viana de Castro, 1.

Rua Formiga, 56 e 67.

Rua Simão Dias, 35.

Rua Rapold Filho de Baixo, 63.

Rua Tenente José Rocha Filho, 68.

Horário: das 10h às 13h50.

Stiep

Rua Edistio Pondé, 342.

Horário: das 10h às 16h.

Entenda a falta de energia em Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações:

Evite abrir a geladeira e o freezer: isso ajuda a conservar a temperatura interna e os alimentos por mais tempo;

Programe suas atividades: se você precisa de energia elétrica para trabalhar ou realizar atividades, ajuste seus horários para evitar imprevistos durante o período de manutenção.