Durante reestruturação, Gol acaba com importante voo saindo de Salvador

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A Gol antecipou a suspensão dos voos diretos entre Campina Grande, na Paraíba, e Salvador, na Bahia. Inicialmente prevista para fevereiro de 2027, a interrupção da rota foi remarcada para o dia 29 de dezembro de 2026, conforme confirmação da companhia aérea nesta quinta-feira, 5.

Com a mudança, os passageiros que tinham viagens programadas para o trecho serão acomodados em outras opções oferecidas pela empresa. Entre as alternativas estão remarcar o voo para outra data, escolher outro destino, viajar por uma companhia congênere ou solicitar o reembolso do valor pago.

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Os motivos específicos para a antecipação não foram divulgados pela Gol. A suspensão, no entanto, faz parte de uma reestruturação da malha aérea da companhia, que prevê ajustes em determinadas rotas diante do aumento no preço do combustível de aviação.

Em comunicado anterior, a empresa apontou a alta sucessiva do querosene de aviação (QAV) como um dos fatores para as mudanças. Segundo a Gol, o combustível dobrou de preço e representa aproximadamente 40% dos custos operacionais da companhia.

A aérea também afirmou que o planejamento da malha é contínuo e considera as necessidades da operação, sem priorização ou distinção entre regiões.

Mesmo com a suspensão dos voos diretos, a empresa informou que continuará oferecendo alternativas de conectividade aos passageiros por meio de conexões e parcerias com outras companhias.

Como remarcar ou pedir reembolso na Gol?

Os passageiros que compraram passagens diretamente com a Gol podem solicitar a remarcação, o crédito ou o reembolso por meio da Central de Atendimento da companhia.

Confira os contatos:

Brasil: 0300-115-2121;

0300-115-2121; Exterior: +55 11 3471-2973.

Quem adquiriu passagens utilizando milhas deve administrar a reserva diretamente com a Smiles. Os canais de atendimento são:

Clientes Smiles ou categoria Prata: 0300 115 7001;

0300 115 7001; Clientes Ouro e Diamante: 0300 115 7007;

0300 115 7007; Clientes Magno: WhatsApp +55 11 99182-4233, com atendimento 24 horas.

Já os passageiros que compraram bilhetes por meio de agências de viagens devem entrar em contato diretamente com a empresa responsável pela compra para resolver questões relacionadas à reserva.